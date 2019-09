9月13日の『ザ少年倶楽部』(BSプレミアム、毎週金曜18:00~)は、King & Princeが新曲を披露。また、ジャニーズJr.の東京ドーム公演のリポを届ける。



今回のテーマは「宇宙」。King & Princeは、メンバーの平野紫耀が主演を務める映画『かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~』の主題歌にもなっている「koi-wazurai」を番組初披露。



「ふみキュンの夢キュンステージ」では、NEWSの増田貴久が名曲メドレーをジャニーズJr.とコラボレーション。「World Songs Selection」は、SixTONESのジェシーが「Fly me to the moon」を熱唱する。



さらに「少クラNEWS」は、8月8日に19年ぶりの開催となったジャニーズJr.の東京ドーム公演の様子をリポートする。