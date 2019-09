『ＩＴ／イット ＴＨＥ ＥＮＤ』よりコスベイビーver.のペニーワイズが3種類登場！

2019年11月1日(金)に公開される『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』より、なんとペニーワイズが「コスベイビー」シリーズにラインナップ!



「コスプレさせられた赤ちゃん」をコンセプトにしたホットトイズの「コスベイビー」シリーズに、全高約11センチのポップでカッコかわいいデフォルメフィギュアとしてペニーワイズが登場する!



頭でっかちなカッコかわいいコスベイビーは、劇中のリアルなペニーワイズとはまた違う雰囲気で、デスクや棚を楽しく彩ってくれることまちがいなし!



ちなみに「コスベイビー」シリーズのラインナップは、「ペニーワイズ」「ペニーワイズ(風船付き版)」「ペニーワイズ(ちぎれた腕付き版)」の3種類あるので、お好きなバージョンをぜひ♪



「ペニーワイズ」



「ペニーワイズ(風船付き版)」



「ペニーワイズ(ちぎれた腕付き版)」

【コスベイビー】 『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』

[サイズS]ペニーワイズ



発売:2020年1月発売予定

定価:各3,500円(税込)※予約価格

取扱店:東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」

http://www.toysapiens.jp/hottoys/?keyword=cosbaby+pennywise#searchAnc



IT CHAPTER 2 and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)