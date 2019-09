「COME HOME…」赤い風船のピエロ（あいつ）…ペニーワイズが帰ってくる！

スティーヴン・キング原作のテレビ映画『IT』(1990)のリブート版として2017年11月3日に日本公開され大ヒットとなった『IT/イット”それ”が見えたら、終わり。』の完結編として、『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』が2019年11月1日(金)に公開される。そこで、ホットトイズの「ムービー・マスターピース」シリーズに、なんとペニーワイズがラインナップされてしまった!



『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』に登場するペニーワイズが、全高約33センチ、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。



ペニーワイズ演じるビル・ステルスガルドの肖像権をクリアしたヘッドが2種類付属し、一つは不気味な微笑みを浮かべた表情のヘッドで、もう一つは口を開け何重にも生えた鋭い歯をあらわにした正に怪物のペニーワイズバージョンだ。



厚化粧がひび割れた肌や、オレンジ色の光を放つ眼、特徴的な髪型などリアルに再現しており、古びた感じの衣装も見事に表現。トレードマークの赤い風船、ジョージーの名前入りの紙の船、ちぎれた腕、スケートボード、びっくり箱まで付属され、ジオラマ台座はジョージーが消えたあとの雨水に血が滲む排水溝が造形されている。



田舎町に起こった悪夢の舞台を想起させるに十分な造形のペニーワイズフィギュア、コレクションしてみては?



【ムービー・マスターピース】

『IT/イット THE END ”それ”が見えたら、終わり。』

1/6スケールフィギュア ペニーワイズ



発売:2021年4月発売予定

定価:38,000 円(税込)/トイサピエンス予約価格:32,300円(税込)

付属品:差し替え用ヘッド、赤い風船、びっくり箱、紙の船、ちぎれた腕、スケートボード、差し替え用ハンドパーツ(×9)、ジオラマ台座

取扱店:東京フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

http://www.toysapiens.jp/item/200019450000.html



IT CHAPTER 2 and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s19)