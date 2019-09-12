MONOEYESが11月に新作音源（タイトル未定）をリリース。11月14日より全国ツアーを開催する。
MONOEYESの新作音源リリースは約2年ぶり。タイトルや発売日、収録内容などの詳細は後日アナウンスされる。
全国ツアーは11月14日の新潟・新潟LOTS公演から12月17日と18日の東京・チームスマイル・豊洲PIT公演まで、15公演が行われる。オフィシャルサイトでは9月17日までチケットの先行抽選予約を受付中。
MONOEYES TOUR 2019
2019年11月14日（木）新潟県 新潟LOTS
2019年11月18日（月）福岡県 Zepp Fukuoka
2019年11月20日（水）広島県 広島CLUB QUATTRO
2019年11月21日（木）愛媛県 WstudioRED
2019年11月27日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2019年11月28日（木）大阪府 Zepp Osaka Bayside
2019年12月2日（月）愛知県 Zepp Nagoya
2019年12月3日（火）愛知県 Zepp Nagoya
2019年12月6日（金）岩手県 KESEN ROCK FREAKS
2019年12月7日（土）宮城県 石巻BLUE RESISTANCE
2019年12月10日（火）岩手県 KLUB COUNTER ACTION MIYAKO
2019年12月12日（木）北海道 Zepp Sapporo
2019年12月14日（土）宮城県 仙台GIGS
2019年12月17日（火）東京都 チームスマイル・豊洲PIT
2019年12月18日（水）東京都 チームスマイル・豊洲PIT