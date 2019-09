「ヘネシー V.S リミテッド エディション 2019 by パントン」限定デザインボトル登場

1765年の創業以来、コニャック界に革命をもたらし、世界で最も愛されるコニャックとして存在感を放ち続けるヘネシー。中でも「ヘネシー V.S」は近年、時代をリードするモダンアーティストとのコラボレーションによる限定デザインを発信してきた。



今回のコラボレーションは、コンテンポラリーなプレミアムスピリッツ 「ヘネシー V.S」と、アルゼンチン系スペイン人のストリートアーティスト、パントン(PANTONE)氏による立体的で色鮮やかな色使いとダイナミックに表現された線を特長としている。ラベルはパントン氏の近代的アートとヘネシーの伝統的なクラフトアートの融合によって生まれたデザイン。それは、ヘネシーの若いオー・ド・ヴィー(原酒)と長い年月をかけて丁寧に熟成されたオー・ド・ヴィーをブレンドして造り上げるスタイルを体現している。



パントン氏はヘネシーメゾンを訪れた際に、ヘネシーの多くのアーカイブからインスピレーションを受けて「現在をリミックスする」というコンセプトを思い描き、「過去への尊厳と絶えないイノベーションスピリッツを大切にするヘネシーメゾンの在り方と、自身のアートワークが重なる」と語った。



モダンで洗練された限定デザインボトルでお楽しみいただきたい。



品名:

ヘネシー V.S リミテッド エディション 2019 by パントン

希望小売価格:

4,150円(税込み 8% 4,482円 / 10% 4,565円)

発売開始日:

2019年9月18日(水) 数量限定発売

仕様:

限定デザインのギフトボックスに入ったヘネシー V.S

(700ml) 1本