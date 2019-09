GIANT LEAP 2018年度最優秀アーティスト「Made in Raga-sa」がCDリリース

Made in Raga-saが2019年11月20日、GIANT LEAPレーベルよりCDリリースすることを発表した。



「ミュージシャンの夢と一緒に歩んでいく」を合言葉に、株式会社A-Sketch、エイベックス・エンタテインメント株式会社、ヤフー株式会社が中心となり、株式会社J-WAVE、株式会社FM802がオフィシャル・メディアとして参加する共同の音楽プロジェクト「GIANT LEAP(ジャイアント・リープ)」、2018年度最優秀アーティストに輝いた4人組バンドMade in Raga-sa(メーディンラガーサ)。



Made in Raga-saは2015年3月、一卵性双生児のVo./Gt.ItsukiとGt./Cho.Takumiを中心に結成し大阪を拠点に活動。エモーショナルな演奏とどこか切ないメロディー、聴くものを前向きにさせるストレートな歌詞を織り交ぜ、ファンの心を着実に捉え続けている。



今回のミニアルバムは、これまでの活動の集大成、そして新たな一歩を踏み出す強い決意に満ちた全6曲入りとなっている。



そしてリード曲「シグナル」のJ-WAVE、FM802での初O.Aが早くも決定。さら

に「シグナル」のフリーサンプラーCDがタワーレコード主要7店舗にて数量限定で配布される。フリーサンプラーCDはなくなり次第終了となるので、早めにチェックしておこう。



今週末の9月15日にはTOKYO CALLING 2019に、来月10月12日にはFM802 MINAMI WHEEL 2019への出演も決定している。





<リリース情報>



Made in Raga-sa

『and A』

発売日:2019年11月20日

=収録曲=

1. シグナル

2. アシミレイト

3. Veil

4.「0.6」

5. RAINY

6. あなたを想う歌



O.A情報

9/12 (木)21:00〜J-WAVE「SONAR MUSIC」、9/12 (木)25:00〜FM802「RADIO∞INFINITY」にて「シグナル」初O.A



フリーサンプラー情報

Mini Album「and A」収録「シグナル」のフリーサンプラーCDを、9/14(土)よりタワーレコード(渋谷店、新宿店、名古屋近鉄パッセ店、名古屋パルコ店、梅田NU茶屋町店、梅田大阪マルビル店、難波店)にて数量配布開始



OFFICIAL HP

https://www.madeinragasa.com



TWITTER

https://twitter.com/madeinragasa