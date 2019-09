ポルノグラフィティ、東京ドームライブで20周年に乾杯

ポルノグラフィティが、9月7日・8日の2日間に渡って、「20th Anniversary Special LIVE ”NIPPONロマンスポルノ19 〜神vs神〜”」を東京ドームで開催した。1999 年9月8日にシングル『アポロ』でメジャーデビューを果たした彼らの記念すべき20周年記念を祝し、歴史を辿るイベント「ポルノ展20 YEARS EXHIBITION」を開催するなど、活発に活動していた彼らの記念すべき公演。両日ともチケットは完売、ファンにとってもたまらない内容の2日間となった。2日目の9月8日公演の内容をレポートする。



開演前からステージ横のモニターに合わせて観客が声を出したり拍手をするなど、既に大盛り上がりの様相を見せている会場。開演時間を少し回った頃、ステージから花火が上がり、ファンファーレに合わせてメンバーがセンターステージから登場すると、大きな歓声が上がった。



ライブの始まりを告げる1曲目「プッシュプレイ」から観客は手を上げてクラップし、一気に会場が温まっていく。ボーカルの岡野昭仁が「ポルノグラフィティ20周年! お前らの魂の叫びを聞かせてくれ!」と盛り上げ、「Mugen」のイントロコーラスでコール&レスポンス。そのまま「Mugen」、「THE DAY」とアップチューンを続けて披露。曲のイントロが流れる度に会場からは歓声が上がり、岡野の煽りにもどんどん拍車がかかっていく。







曲が終わると2人のMCへ。ここでスペシャルゲストとしてプロデューサーの本間昭光をステージに迎えて2000年代初期楽曲のメドレーがスタート。「ミュージック・アワー」、「マシンガントーク」、「狼」で盛り上げ、「ヴォイス」ではしっかりと聴かせるように歌い上げた。メドレーが終わった後のMCでは、本間昭光がポルノグラフィティの2人と出会った当時からブレイクするまでのエピソードなど、長年のファンにとっても嬉しい内容の話を聞くことができた。ヒット曲「アポロ」のサビのメロディが浮かんだ秘話のトークにも触れると、そのままの流れで、本間昭光のピアノを加えた演奏で往年の大ヒット曲「アポロ」を披露、会場が暗転しステージだけが照らされた状態になると、岡野が情熱的に歌い上げる「n.t.」、神秘的な曲調で場内をプラネタリウムのような幻想的な雰囲気に包み込んだ「Twilight,トワイライト」を演奏した。「Twilight,トワイライト」の後半では、ステージ横のスクリーンにポルノグラフィティの歴史を振り返る映像も流れ、会場はより感動的な雰囲気に包まれていった。







曲が終わると、ステージに1人残った岡野が「この大きなドームの真ん中で歌いたい」と言って、会場中央のセンターステージで「瞳の奥をのぞかせて」を弾き語りで披露。楽曲の途中ではヴァイオリニストのNAOTOも登場すると大歓声が上がり、2人だけで同曲を披露してみせた。続いてはギターの新藤晴一が「ウェンディの薄い文字」を披露、本人がボーカルをとり会場からは大きな歓声と拍手が上がった。







ここからは先のヴァイオリニストNAOTOが率いるストリングス隊「NAOTOストリングス」を迎えて、CMソングにもなった「リンク」、自身の代名詞とも言える初のオリコン1位を獲得した曲「サウダージ」、映画主題歌にもなり会場との大合唱も聴くことができた「ブレス」、ストリングスによる原曲と異なるアレンジで「愛が呼ぶほうへ」を続けて披露した。ショートMCを挟み、「次の曲は自分たちの新機軸になった曲です。屍になるほどアツくなってくれ!」と煽り、2018年にデジタルリリースした「Zombies are standing out」を披露。照明が激しく入り乱れ、ステージには炎も上がり、本編最後のブロックの勢いを更に加速させていく。そのまま「サボテン」、アニメ主題歌となった「ヒトリノ夜」、アニメのOPテーマにもなったアップテンポでロックサウンドな楽曲「瞬く星の下で」を披露。「ハネウマライダー」では、爽やかなアッパーチューンに合わせて会場皆でタオルを振り回し飛び跳ね、「アゲハ蝶」ではラテン調のリズムに合わせて手拍子と合唱を煽り、ステージと会場の垣根なしに一体となって熱くなった。







ここで本編最後のMCをし、最後に最新シングル曲「VS」を披露、間奏後にはメンバー2人でセンターステージに駆け出し、会場の中心で本編のライブを終了した。



会場からのポルノコールを受けて、再びメンバーがステージに登場し、「オー!リバル」。2人が移動車に乗りアリーナを周りながらパッション全開で披露する。その後は、新旧両バージョンを織り交ぜた長めのアツいコール&レスポンスを繰り返して、ライブ定番曲「Century Lovers」を披露。「君たちのことが大好きだ!」とファンへの愛を述べる岡野。バンドメンバーの紹介と同時に彼らから20周年のお祝いの言葉を経て、最後の楽曲「ライラ」でライブは終了。サポートメンバーらがステージを去った後に残った岡野と新藤が2人でビールを乾杯する姿で、会場は2人の20周年を祝福する声でいっぱいになり、大団円の中で閉幕となった。



今回の20周年記念東京ドームライブは新旧幅広く楽曲を披露しただけでなく、2日間に渡ってポルノグラフィティと所縁のあるゲストも多く集まり、まさにアニバーサリーな内容となった。20年間に渡り音楽シーンの最前線で活躍し続けてきた彼ら2人の集大成であるからこそ会場の感動も一入であり、更にこれからの2人が歩んでいく活動に期待が高まるライブであった。





ポルノグラフィティ

「20th Anniversary Special LIVE ”NIPPONロマンスポルノ19〜神vs神〜”」

2019年9月8日(日)東京ドーム



=セットリスト=

1.プッシュプレイ

2. Mugen

3. THE DAY

4.メドレー

4-1. ミュージック・アワー

4-2. マシンガントーク

4-3. ヴォイス

4-4. 狼

4-5. ミュージック・アワー

5. アポロ

6. n.t.

7. Twilight,トワイライト

8. 瞳の奥をのぞかせて(岡野昭仁弾き語り)

9. ウェンディの薄い文字

10. リンク

11. サウダージ

12. ブレス

13. 愛が呼ぶほうへ

14. Zombies are standing out

15. サボテン

16. ヒトリノ夜

17. 瞬く星の下で

18. ハネウマライダー

19. アゲハ蝶

20. VS



EN1. オー!リバハル

EN2. Century Lovers

EN3. ライラ





<リリース情報>



ポルノグラフィティ

20th Anniversary Special Live Box



発売日:2019年12月25日(水)

【Blu-ray】24000円(税込)

【DVD】20000円(税込)

・収録内容

①「16th ライヴサーキット”UNFADED”」横浜アリーナ公演の模様

②「16th ライヴサーキット”UNFADED”」ツアードキュメント映像

③ スペシャルな20周年LIVEの映像(スペシャルな内容の詳細は、後日発表します!)

④これまでのライヴを振り返りながらメンバーが語る、本ボックスのために収録した「しまなみテレビ特別編」

その他、豪華特典封入予定。