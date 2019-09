フジテレビONE/TWO/NEXTは、日本代表の堂安律(PSV)が所属するオランダ・エールディヴィジの2019-20シーズンを今週末に開催される第6節から生中継を中心に放送することを発表した。

エールディヴィジには現在、PSVの堂安の他に、東京オリンピック世代で注目の4選手が在籍している。フローニンゲンの板倉滉、ズヴォレの中山雄太は欧州挑戦2シーズン目を迎え、開幕から定位置を獲得している。今シーズンから海外に渡ったトゥヴェンテの中村敬斗は開幕から2試合連続ゴールを挙げ、AZの菅原由勢もDFながら開幕戦でいきなりゴールを奪ってみせるなど、日本の若き力がオランダで活躍中だ。

今後、堂安が所属するPSVの試合を中心に、日本人選手が出場予定試合や注目カードを生中継を中心に毎節放送予定で、9月14日(土)のPSV対フィテッセは生中継で放送されるという。

また、すべての放送はインターネットチャンネル・フジテレビONEsmart/TWOsmart/NEXTsmartでサイマル配信する他、見逃し配信サービスにも対応し、フジテレビONEsmart/TWOsmart/NEXTsmartは、FOD、スカパー! オンデマンドとその他のプラットフォームから視聴可能だ。

かつてエールディヴィジには、若き日の本田圭佑と吉田麻也(ともにVVVフェンロ)がプレーしていた。二人ともオランダで活躍し、本田はロシアのCSKAモスクワへ、吉田はイングランドのサウサンプトンFCへと羽ばたいていった。東京五輪世代の若い彼らの戦いにも注目だ。

[写真]=Getty Images

<放送予定>【見所枠】9月14日(土)27:20~27:35 堂安PSVデビューなるか?見所を徹底プレビュー(フジテレビNEXT生放送)【第6節】9月14日(土)27:35~29:55 PSV(堂安所属) vs フィテッセ(フジテレビNEXT生中継)【第7節】9月22日(日)26:00~28:20 PSV(堂安所属) vs アヤックス(フジテレビNEXT録画)【第4節】9月25日(水)25:20~27:40 PSV(堂安所属) vs フローニンゲン(板倉所属)(フジテレビNEXT生中継)【第8節】9月28日(土)27:40~30:00 ズヴォレ(中山所属) vs PSV(堂安所属)(フジテレビNEXT録画)【第9節】10月5日(土)26:35~28:55 PSV(堂安所属) vs VVV(フジテレビNEXT生中継)【第10節】10月19日(土)25:20~27:40 ユトレヒト vs PSV(堂安所属)(フジテレビNEXT生中継)【第11節】10月27日(日)22:20~24:40 PSV(堂安所属) vs AZ(菅原所属)(フジテレビNEXT生中継)24:40~27:00 アヤックス vs フェイエノールト(フジテレビNEXT生中継)【第12節】11月3日(日)19:30~21:50 スパルタ・ロッテルダム vs PSV(堂安所属)(フジテレビNEXT録画)21:50~24:10 AZ(菅原所属) vs トゥヴェンテ(中村所属)フジテレビNEXT録画)【第13節】11月9日(土)27:35~29:55 ヴィレムⅡ vs PSV(堂安所属)( フジテレビNEX T生中継)【第13節】11月10日(日)20:05~22:25 トゥヴェンテ(中村所属) vs ズヴォレ(中山所属)(フジテレビNEXT生中継)【第14節】11月23日(土)26:20~28:40 PSV(堂安所属) vs ヘーレンフェーン(フジテレビNEXT生中継)【第15節】11月30日(土)27:35~29:55 エメン vs PSV(堂安所属)(フジテレビNEXT生中継)【第15節】12月1日(日)27:00~29:20 トゥヴェンテ(中村所属) vs アヤックス(フジテレビNEXT録画)【第16節】12月7日(土)28:35~30:55 PSV(堂安所属) vs フォルトゥナ・シッタールト(フジテレビNEXT生中継)【第17節】12月15日(日)22:20~24:40 フェイエノールト vs PSV(堂安所属)(フジテレビNEXT生中継)【第18節】12月21日(土)27:35~29:55 PSV(堂安所属) vs ズヴォレ(中山所属)(フジテレビNEXT生中継)※放送カードは変更の可能性があります。フジテレビONE/TWO/NEXTホームページやEPG等でご確認ください。番組URL⇒https://otn.fujitv.co.jp/b_hp/919200210.html