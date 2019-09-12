こたつでゲームしてワイワイ。小澤廉、北村諒らがドリームチームをAGP結成！

YouTubeで配信中のWEB番組『チャノマップ』からeスポーツチームAGP（Actors Gaming Project）が誕生した。小澤廉、北村諒ら人気俳優10名からなるメンバーたちが参加している。



WEB番組『チャノマップ』は秋葉原ソフマップ2号館（eSports Studio AKIBA）をクラブハウスに人気俳優たちがこたつでゲームをしてワイワイ楽しむ、ゆる〜いゲーム番組。毎週月、木、土曜日の20時より配信されている。



2019年9月12日(木) から 2019年9月15日(日)まで開催される『東京ゲームショウ 2019』を皮切りに、様々なゲーム系イベントに『チャノマップ』として参加していた人気2.5次元俳優たちが、eスポーツチームを結成する。

▲AGPロゴ



メンバーは荒牧慶彦、小澤廉、北村諒、健人、武子直輝、寺山武志、輝馬、樋口裕太、山田ジェームス武、山本一慶ら総勢10名で構成されたドリームチームだ。

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また、AGP始動にともない、オフィシャルグッズの発売も決定。

チームロゴが刻まれたユニフォームのほか、ブロマイドなどファンにはたまらないアイテム揃いとなっている。

ゲーム好きの彼らが今後どのような展開を繰り広げるのか、この先も目が離せない。