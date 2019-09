The SAMOSが約7年8カ月ぶりのニューアルバム(タイトル未定)を10月にリリースする。

今作は2012年2月発売の4thアルバム「Crystallized」に続く5枚目のオリジナルアルバム。すでにSoundCloudで公開されている「Time Shift」「Hit The Wall」や、アメリカのロックバンド・Fugaziの楽曲「Life and Limb」のカバーなど全12曲が収められる。オフィシャルサイトでは9月25日にCD盤の予約申し込みを受付開始。10月23日には全世界同時に配信リリースされる。

アルバム収録曲のうち「Time Shift」は、9月13日に配信スタートする日本テレビ制作の“Twitterショートドラマ”「シンデレラ地獄に行く」のエンディングテーマに決定。このドラマはTwitterのタイムライン上で配信されていくもので、SNSを通じて劇中と現実世界がクロスオーバーすることにより、視聴者が強い臨場感を味わうことができるプログラムとなっている。

またShigeoJD(Vo, G)が、デニムブランド・Leeの2019年秋冬モデルプロモーションムービーの音楽を担当した。この動画にはShigeoをはじめRude-αやElto Klinhertzら17組が出演しており、LeeのオフィシャルサイトおよびSNS公式アカウントで視聴できる。

The SAMOS「タイトル未定」収録曲

01. Don't

02. Time Shift

03. APL

04. Imperfection

05. Particle Pieces

06. Hit The Wall

07. NOEXIT

08. Casual Linking

09. Life and Limb

10. Out of Sight

11. Shelter House

12. Strange Flavor