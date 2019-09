ライダースの代名詞「Schott」ワンスターによるチャリティ企画、世界に1着のカスタムモデルで世界貢献を

100年以上に渡り愛され続けてきた、ライダース・ジャケットの代名詞でもある「Schott」ワンスター。本ブランドのチャリティ企画により、日本のクリエイターたちによる世界に1着のカスタムモデルが誕生した。



ラモーンズが着ていたSchottのライダース・ジャケット。音楽好きならば、一度は通るアイテムだ。肩のエポレット部分に星型のスタッズが施された、ブランドのアイコンである「Schott」ワンスターは、70年代のパンクシーンはもちろんのこと、80年代はビースティ・ボーイズのアダム・ヤウクやスラッシュなど、現代も多くのアーティストが愛用し、年代世代を超えて愛され続けてきた。



今回、この永遠のロック・アイテムを5人の日本人クリエイターたちがカスタム。世界に1着だけのスペシャル・モデルが制作された。「Schott チャリティ・ワンスタープロジェクトVol.1」と題した本企画は、ブランドを象徴するダブル・ライダース・ジャケット「ONESTAR(ワンスター)」に、クリエーターたちが独自のカスタマイズを施して販売される。商品の売上およびクリエーターのギャランティが米Schott社より「Doctor Without Borders〜国境なき医師団」に寄付するというものだ。



第一弾となる本企画に参加したクリエイターは、「BACKLASH」の片山勇、「Maison MIHARA YASUHIRO」の三原康裕、「RUMBLERED」 の牧野渚、「HTC」 のジップ・スティーブンソン、ピンスト ライプアーティストのKEN THE FLATTOPの5名だ。



ラインアップは以下。



「BACKLASH」片山 勇

RED×BLUE×BLACK

サイズ:42

価格:¥430,000 税別





WHITE×BLUE×BLACK

サイズ:40

価格:¥450,000 税別





BLACK×BLACK

サイズ:42

価格:¥380,000 税別



■ デザイナーコメント

ステアハイドレザーの ONE STAR JACKETのRED、BLUE、WHITE を解体して、BLACKに染め直しました。ステアハイドレザーは顔料染めになっており、BLACKの染料を革の下から入れることに より深みのあるダークトーンの色目になりました。



「Maison MIHARA YASUHIRO」三原康裕



Melted Cutting Edges

サイズ:38

価格:180,000 税別



■ デザイナーコメント

メゾンミハラヤスヒロが2020年S/S のパリコレクションで発表したトリックディテールをSchott のONE STAR JACKETに使用し、”騙し絵技法”により立体的に、且つ、レザー自体にインパクトを 加えました。表面に施した無数のダメージ加工は、タバコの火で革が溶けて、穴が空いたイメージで、大胆にカッティングを施しています。



「RUMBLERED」 牧野渚



10 YEARS VINTAGE PAINTING MILITARY CUSTOM

RED

サイズ:S

価格:¥138,000 税別





WHITE

サイズ:S

価格:¥138,000 税別



■ デザイナーコメント

エポレットの一つ星がアイコンのONE STAR JACKET。 愛着のあるお気に入りの一着として10年着こんだようなヴィンテージの風合いにカスタムしました。加工はストーンウォッシュなどではなくぺイントです。あたかも10年着込み、ポケット口や袖口、腕回り、背中、肘などにアタリが出たかのように、エアブラシで丁寧に雰囲気を表現しました。 さらに、背中からべルトにかけて、WHITE、REDで流れるようなラインをぺイント。ミリタリーアイテムを彷彿させるデザインに仕上げています。

ヴィンテージとミリタリー。 RUMBLE REDらしい、この2つのアイデンティティを織り込んだ、 SchottのONE STAR JACKETのための、ここにしかないエクスクルーシブです。



「HTC」ジップ・スティーブンソン

”GO FOR IT” & ”So Cal”





GO FOR IT

サイズ:40

価格:200,000 税別







So Cal

サイズ:38

価格:¥190,000 税別



■ デザイナーコメント

長年に渡り、また、多岐に渡り、SchottとH.T.C.はスタッズワークで協業してきました。 今回、このようなチャリティプロジェクトにお声がけいただき、さらに、H.T.C.も2020年には創業 20周年を迎えるということもあり、今までとは違ったことができないかと考え、”GO FOR IT!!!”、 ”So Cal”という西海岸を象徴するワードを、アメリカ東海岸、全米ナンバー1のレザージャケット 「Schott ONE STAR JACKET」に打ち込ませていただきました。技法も今までとは異なり、ライニングを一度、すべて外してからスタッズワークを施しています。



KEN THE FLATTOP

”PINSTRIPE VERSION” & ”LETTERING VERSION”







PINSTRIPE VERSION

サイズ:42

価格:150,000 税別







LETTERING VERSION

サイズ:40

価格:150,000 税別





上記全10点のモデルは、9月14日(土)から9月30日(月)までの期間、渋谷・神南にあるSchott 旗艦店「Schott Grand Store TOKYO」に展示される。



購入方法は、まずは店頭スタッフに希望の旨を伝え、予約カードに記入する。来店できない人は、電話での受付も可能だという。9月30日(月)営業終了後に厳正なる抽選を行い、各1点に付きご購入権利獲得者各1名が決定。Schott Grand Store TOKYO店スタッフより当選の連絡がくるというものだ。



世界に1着だけのワンスター、是非店頭に足を運んでみてはいかがだろうか。





Schott Grand Store TOKYO

〒150-0041

渋谷区神南1-5-4

TEL 03-3464-1913

営業時間:11:00〜20:00(無休)