アニメーターすしお、BiSHらWACK所属メンバーを描いた300ページ超イラスト集発売

アニメーターのすしおが、BiSHやGANG PARADEらWACK所属アーティストを描いたイラスト集『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』を、10月11日にSWより発売する。



アニメ『キルラキル』『プロメア』の作画監督やBUMP OF CHICKEN「THE LIVING DEAD TEE」のイラストデザイン、モーモールルギャバンのアルバム『ヤンキーとKISS』のジャケットイラストなど、数多くの作品を手掛けたアニメーターすしお。そんなすしおが、2016年から描いてきたWACK所属アーティストのイラストを304ページにまとめたイラスト集が『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』。



また、10月11日の発売に先駆け、BiSHが9月23日に大阪城ホールで開催するワンマンライブ『And yet BiSH moves.』での特別先行販売も決定。こちらは、当日限定のすしおが書き下ろしたBiSHのイラストが表紙の完全限定生産版となっており在庫が無くなり次第販売終了となる。



さらに、本誌に収めきれなかったイラストをまとめた別冊と、BiSH大阪城ホール表紙B2ポスターをオリジナルボックスに収納した『ALTERNATiVE SiDE of SUSHiO』豪華版もSW通販で限定発売、本日より予約開始となる。更に、こちらを予約した方の中から抽選で5名に、すしおが似顔絵を書いたイラストをお渡しする特典もついている。





<商品情報>







すしお

『Alternative side of SUSHiO』(通常版)

発売日 : 2019年10月11日(金)

価格:3200円(税抜)

仕様 : B5 / 並製 / 304P

発売元:株式会社SW







『Alternative side of SUSHiO』(BiSH版)

発売日 : 2019年9月23日(月祝)

価格:3500円(税抜)

仕様 : B5 / 並製 / 304P

発売元:株式会社SW

2019年9月23日、BiSH大阪城ホールにて販売

※2000部限定、書き下ろしオリジナル表紙Ver.



『Alternative side of SUSHiO』(限定BOX版)

発売日 : 2019年10月末~11月上旬発送予定

価格:7000円(税抜)

内容:

1. すしお『Alternative side of SUSHiO』

※書籍の内容は通常の『Alternative side of SUSHiO』と同一となります。

2. すしお『Alternative side of SUSHiO』別冊

3. 『Alternative side of SUSHiO』(BiSH版)表紙B2ポスター

以上1~3まですべてのアイテムをオリジナルボックスに梱包しお届けします。



購入方法:SW通販サイトより(2019年9月11日20時より予約受付開始)

https://storywriter2.thebase.in/