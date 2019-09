Char、ポルカドットスティングレイの雫＆CHAIと対談が実現

CHAI、ポルカドットスティングレイ、そしてCharの3組がコラボレーションすることで話題となっているライブイベント「Fender presents ”Meet the Legend”」が9月23日に開催。このたび、Charと彼女たちが対談したスペシャルインタビュー「Behind the Scenes」が公開された。



インタビューが掲載されたのは、フェンダーの公式オンラインメディアである「#FenderNews」。すでに公開されているChar×雫(ポルカドットスティングレイ)に続いて、明日9月12日には第2弾としてChar×CHAIの記事がアップされる予定だ。それぞれの初顔合わせとなった本インタビューでは、来るライブイベントで繰り広げられるスペシャルセッションについて話しながら、お互いの音楽やライブに対する考え方や姿勢なども垣間見える内容となっている。







CHAIとポルカドットスティングレイという、今の音楽シーンで勢いを見せる若い世代のアーティストと話す中で、Charは自身の音楽キャリアについてのエピソードや先日発表されたCharのシグネイチャーモデル 「CHAR MUSTANG®」に込めた若いプレイヤーへの想い、そして新しい世代のアーティストと共にステージに立てることを「とても良い機会になると思う」と語る。CHAIはバンドとして初めて4人以外のアーティストを招いて音楽を奏でられることや、それが他でもないCharであることについて「とにかく楽しみ!」と高揚した様子を見せ、ポルカドットスティングレイの雫もイベントで行われるスペシャルセッションについて「緊張する」としながらも、大先輩であるCharから様々な言葉を受け、「我々はいつも通り頑張るだけです」と彼女らしさを見せた。



CHAI、ポルカドットスティングレイが「Fender presents ”Meet the Legend”」のスペシャルセッションで演奏する曲が、Charによるギターの魔法によってどのような表情を見せるのか。貴重なコラボレーション・ステージをお見逃しなく。





<インタビュー記事>



Fender presents ”Meet the Legend” Behind the Scenes



Vol.1 Char×雫(ポルカドットスティングレイ)

公開中

https://shop.fender.com/ja-JP/interview/special-interview-char-shizuku-2019



Vol.2 Char×CHAI

公開日時:9月12日(木)正午12:00

https://shop.fender.com/ja-JP/interview/special-interview-char-chai-2019



<イベント情報>







Fender presents ”Meet the Legend”



開催日時:2019年9月23日(月・祝)開場16:00 /開演17:00

入場料:前売り4,800円/当日5,300円(税込)*オールスタンディング、ドリンク別

会場:恵比寿ザ・ガーデンホール

出演:Char、CHAI、ポルカドットスティングレイ



当日タイムテーブル:

16:00 – 開場

17:00 – ポルカドットスティングレイ [ライヴ]

17:40 – Workshop with Char #1: ポルカドットスティングレイ [トーク]

18:15 – CHAI [ライヴ]

18:55 – Workshop with Char #2: CHAI [トーク]

19:30 – Char [ライヴ]

20:00 – Special Session with Char :ポルカドットスティングレイ、CHAI [ライヴ]