鬼頭明里デビューシングルのリリースイベントが開催決定！

10月16日(水)に発売される鬼頭明里のデビューシングル「Swinging Heart」のリリースイベントの開催が決定された。発売日は鬼頭明里の誕生日! 当日には、アーティストデビュー&リリースイベントを東京・科学技術館サイエンスホールで開催する。その他、10月19日(土)東京、10月27日(日)大阪、11月2日(土)名古屋でのリリースイベントも決定している。イベント会場や参加方法などの詳細は鬼頭明里オフィシャルサイト、公式Twitterアカウントをチェックしてほしい。



さらに、法人別オリジナル特典の絵柄も発表となった。フレッシュさや大人っぽい表情など、様々な絵柄が公開、彼女の出身地、愛知県にちなんで、名古屋地区限定特典も用意されているので、こちらもチェックしてほしい。初めてのリリースイベントの開催も決定した、鬼頭明里の今後のアーティスト活動からも目が離せない。



●鬼頭明里 プロフィール

10月16日生まれ、愛知県出身、血液型B型。プロ・フィット所属。2014年より声優として活動。『タイムボカン 逆襲の三悪人』にてヒロイン、カレン役を務める。他にも、「鬼滅の刃」竈門禰豆子役、「Re:ステージ! ドリームデイズ♪」月坂紗由役など多くの話題作に出演している。

趣味は、絵を描くこと、歌うこと。

【主な出演作】

『鬼滅の刃』竈門禰豆子役、『私に天使が舞い降りた!』姫坂乃愛役、『Re:ステージ! ドリームデイズ♪』月坂紗由役、『SSSS.GRIDMAN』はっす役、『ブレンド・S』日向夏帆役、『ラブライブ! スクールアイドルフェスティバルALL STARS』近江彼方役 他多数



(C)2019 PONY CANYON INC.

■商品情報■



▲<初回限定盤>(CD+BD+ブックレット)

品番:PCCG-01833

価格:2000円+税





▲<アニメ盤>(CD)

品番:PCCG-01834

価格:1300円+税





▲<通常盤>(CD)

品番:PCCG-01835

価格:¥1,300+税



<収録内容>

1. Swinging Heart

2. dear my distance ※TVアニメ「超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです!」EDテーマ

3. Always Going My Way

4. Swinging Heart (Instrumental)

5. dear my distance (Instrumental)

6. Always Going My Way (Instrumental)





■イベント情報



<会場・日時>



●10月16日(水)



【東京会場①】「科学技術館サイエンスホール」

▶開演時刻:19:00(18:30開場)

▶内 容:ミニライブ&トークステージ

▶配券対象:きゃにめ



●10月19日(土)



【東京会場②】「とらのあな秋葉原店C イベントフロア」

▶開演時刻:13:30(13:00開場)

▶内 容: お渡し会

▶配券対象:とらのあな



【東京会場③】「アニメイト秋葉原本館(7F)」

<1回目>

▶開演時刻:15:30(15:00開場)

▶内 容:お渡し会

▶配券対象:アニメイト

<2回目>

▶開演時刻:17:00(16:30開場)

▶内 容: お渡し会

▶配券対象:アニメイト



【東京会場④】「AKIHABARAゲーマーズ本店」

▶開演時刻:19:00(18:30開場)

▶内 容:トークイベント

▶配券対象:ゲーマーズ



●10月27日(日)



【大阪会場①】「大阪日本橋店animateO.N.SQUARE HALL3F」

▶開演時刻:12:30(12:00開場)

▶内 容:ミニトーク&ミニライブ

▶配券対象:アニメイト



【大阪会場②】「ゲーマーズなんば店」

▶開演時刻:16:00(15:30開場)

▶内 容:ミニトーク&ミニライブ

▶配券対象:ゲーマーズ



●11月2日(土)



【名古屋会場①】「第1アメ横ビル」

<1回目>

▶開演時刻:12:30(12:00開場)

▶内 容:ミニトーク&お渡し会

▶配券対象:ゲーマーズ

<2回目>

▶開演時刻:14:30(14:00開場)

▶内 容:ミニトーク&お渡し会

▶配券対象:ゲーマーズ



【名古屋会場②】「第三太閤ビル」

▶開演時刻:17:30(17:00開場)

▶内 容:ミニトーク&お渡し会

▶配券対象:アニメイト



*各回、集合時間は別途当選メールにてご案内いたします。



<参加方法>

下記、対象商品を応募券配布対象の店舗にてご予約(全額内金)もしくはご購入されたお客様にイベント応募抽選券をお渡しいたします。応募券記載のサイトより、必要事項を入力し、申し込み期間内にご応募ください。当選発表は当選メール送信をもって代えさせていただきます。



<対象商品>

■2019年10月16日発売 鬼頭明里「Swinging Heart」

初回限定盤/アニメ盤/通常盤



<応募方法>

■対象:アニメイト・ゲーマーズ・とらのあな

*店舗での応募券配布期間は、9月12日(木)~10月16日(水)となります。商品発売前は全額内金予約された方に応募券を配布致します。

*応募抽選券の配布対象店、通販での応募券配布の有無、期間等は、各法人で異なりますので、各法人のHPをご確認下さい。

*1枚の応募券で、いずれか1公演のみ応募可能です。

*申し込み期間は、10月16日(水)23:59までとなります。期間内に応募券記載の受付専用ページにてお申込みください。

*当選発表は、当選者のみ10月21日(月)までにメールにて行います。



■対象:きゃにめ

きゃにめ「鬼頭明里」特設ページにて、対象期間内に対象商品のいずれか1枚をイベント対象カートよりご予約のお客さまから抽選でご招待いたします。

*予約・購入対象期間 2019年10月6日(日) 23:59まで

*購入の際、開催時間の対象カートをお選びの上ご購入ください。

*抽選結果発表 2018年10月9日(水)

*抽選結果は当選者にのみメールをお送りします。



<全回共通注意事項>

*応募券の案内に沿って、また記載の注意事項をよくお読みの上、ご応募をお願いいたします。また応募サイトに記載のあるご注意、案内事項もよくお読み下さい。

*当選発表は当選メール送信をもって代えさせていただきます。なお、当落のお問い合わせに関しましては一切お答えできませんのであらかじめご了承下さい。

*応募券はなくなり次第終了となります。ご了承下さい。

*当日は当選メールを携帯電話でお見せ頂くか、当選メールをプリントアウトしたものを必ずお持ち下さい。

*集合・開場時間に遅れますと最後尾にお並び頂く場合がございますので、予めご了承ください。

*会場内でご本人以外の席取り行為は固く禁止とさせて頂きます。

*当選メール一通につきご本人様お一人のみ有効です。ご本人様以外の入場は不可となります。また、当日は受付にてご本人様確認をさせて頂きます。

*入場の際、顔写真付きの「身分証明書」(免許証・学生証・パスポートなど)(taspo不可)をご提示頂きます。ご提示頂けない場合、入場をお断りいたします。ご了承下さい。

*顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方は、イベント当日までに写真付きマイナンバーカードカードなどの作成お願い致します。

*当選メールの第三者への譲渡・転売やオークションでの転売を固く禁止致します。ご了承下さい。また、金銭の受け渡しのない譲渡に関しても禁止致します。

*当選メールの再発行はできませんので、あらかじめご了承下さい。

*トラブルやアーティストの都合・天候の影響により、予告無くイベント内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承下さい。

*イベントへご参加される際の交通費・宿泊費はご当選されたお客様の自己負担となります。

*その他、イベントの実施・運営に当たりましては、スタッフの指示に必ず従ってください。

*イベント当日は、お問い合わせいただきましてもお答えできかねます。事前のお問い合わせをお願いいたします。



<法人別オリジナル特典>

●全国アニメイト(オンラインショップ含む):A4クリアファイル

L判ブロマイド

●ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む):缶バッジ(56mm)+L判ブロマイド

L判ブロマイド

●とらのあな全店(一部店舗除く)・通信販売:L判ブロマイド

L判ブロマイド

●あみあみ:L判ブロマイド

●いまじんWEBショップ:大型 布ポスター(A1版)※3品番同時購入

●キャラアニ.com:L判ブロマイド

●セブンネットショッピング:ポストカード

●ソフマップCD取り扱い店舗(ドットコム含む):L判ブロマイド

●タワーレコード(一部店舗除く):L判ブロマイド

●TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)、TSUTAYAオンライン:L判ブロマイド

●Neowing:KGサイズポートレイト(152mm x 102mm)

●WonderGOO/新星堂(一部店舗を除く):L判ブロマイド

●Amazon.co.jp:デカジャケット

●きゃにめ:2L判ブロマイド