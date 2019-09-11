浅井健一、アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」先行配信開始

浅井健一が、9月25日に発売する最新アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」の先行配信を本日より開始、同局のMVのショートバージョンも公開した。



浅井健一ソロ名義としては約5年ぶりのアルバム『BLOOD SHIFT』。今作のMVは、アルバム『BLOOD SHIFT』の初回生産限定盤に付属される、浅井健一が主演を務めるShort Film「SEEDS」の映像をふんだんに散りばめた壮大な作品となっている。iTunesでは、「Colorful Elephant」の先行配信に合わせてアルバム「BLOOD SHIFT」のプリオーダーもスタート。









＜リリース情報＞







浅井健一

「Colorful Elephant」

配信リンク：https://aoj.lnk.to/zlYwyWN



アルバム『BLOOD SHIFT』

発売日：2019年9月25日（水）



・初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：4200円（税抜）

・通常盤（CD）価格：3000円（税抜）



＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤共通）

1. Old Love Bullet Gun

2. METALLIC MERCEDES

3. 暗いブルーは暗いブルーさ

4. Sunny Precious

5. Colorful Elephant

6. 目を閉じる映画

7. 目覚める時

8. Very War

9. DEAD FISH

10. HARUKAZE

11. だからってさ



＝DVD収録曲＝

『SEEDS』- Short Film - Studio Live&more

METALLIC MERCEDES

Old Love Bullet Gun

INDY ANN

FRIED TOMATO

Ginger Shaker

Sunny Precious

and more…



＜ライブ情報＞



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

「BLOOD SHIFT TOUR 2019」



＝ツアー日程＝

2019年10月6日（日）宇都宮 HEAVENS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

2019年10月10日（木）神戸 VARIT.

2019年10月11日（金）京都 磔磔

2019年10月13日（日）三重 CLUB ROOTS

2019年10月14日（月祝）静岡 UMBER

2019年10月19日（土）仙台 CLUB JUNK BOX

2019年10月20日（日）山形 ミュージック昭和Session

2019年10月26日（土）札幌 cube garden

2019年10月27日（日）旭川 CASINO DRIVE

2019年10月31日（木）高松 DIME

2019年11月1日（金）広島 SECOND CRUTCH

2019年11月3日（日）福岡 DRUM Be-1

2019年11月4日（月祝）宮崎 SR BOX

2019年11月6日（水）大分 DRUM Be-0

2019年11月7日（木）門司 BRICK HALL

2019年119日（土）福井 CHOP

2019年11月10日（日）金沢 vanvanV4

2019年11月16日（土）大阪 CLUB QUATTRO

2019年11月17日（日）名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月19日（火）東京 マイナビBLITZ赤坂



浅井健一|SEXY STONES RECORDS

http://www.sexystones.com/v