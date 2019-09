浅井健一、アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」先行配信開始

浅井健一が、9月25日に発売する最新アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」の先行配信を本日より開始、同局のMVのショートバージョンも公開した。



浅井健一ソロ名義としては約5年ぶりのアルバム『BLOOD SHIFT』。今作のMVは、アルバム『BLOOD SHIFT』の初回生産限定盤に付属される、浅井健一が主演を務めるShort Film「SEEDS」の映像をふんだんに散りばめた壮大な作品となっている。iTunesでは、「Colorful Elephant」の先行配信に合わせてアルバム「BLOOD SHIFT」のプリオーダーもスタート。









<リリース情報>







浅井健一

「Colorful Elephant」

配信リンク:https://aoj.lnk.to/zlYwyWN



アルバム『BLOOD SHIFT』

発売日:2019年9月25日(水)



・初回生産限定盤(CD+DVD)価格:4200円(税抜)

・通常盤(CD)価格:3000円(税抜)



=CD収録曲=(初回生産限定盤・通常盤共通)

1. Old Love Bullet Gun

2. METALLIC MERCEDES

3. 暗いブルーは暗いブルーさ

4. Sunny Precious

5. Colorful Elephant

6. 目を閉じる映画

7. 目覚める時

8. Very War

9. DEAD FISH

10. HARUKAZE

11. だからってさ



=DVD収録曲=

『SEEDS』- Short Film - Studio Live&more

METALLIC MERCEDES

Old Love Bullet Gun

INDY ANN

FRIED TOMATO

Ginger Shaker

Sunny Precious

and more…



<ライブ情報>



浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS

「BLOOD SHIFT TOUR 2019」



=ツアー日程=

2019年10月6日(日)宇都宮 HEAVENS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

2019年10月10日(木)神戸 VARIT.

2019年10月11日(金)京都 磔磔

2019年10月13日(日)三重 CLUB ROOTS

2019年10月14日(月祝)静岡 UMBER

2019年10月19日(土)仙台 CLUB JUNK BOX

2019年10月20日(日)山形 ミュージック昭和Session

2019年10月26日(土)札幌 cube garden

2019年10月27日(日)旭川 CASINO DRIVE

2019年10月31日(木)高松 DIME

2019年11月1日(金)広島 SECOND CRUTCH

2019年11月3日(日)福岡 DRUM Be-1

2019年11月4日(月祝)宮崎 SR BOX

2019年11月6日(水)大分 DRUM Be-0

2019年11月7日(木)門司 BRICK HALL

2019年119日(土)福井 CHOP

2019年11月10日(日)金沢 vanvanV4

2019年11月16日(土)大阪 CLUB QUATTRO

2019年11月17日(日)名古屋 CLUB QUATTRO

2019年11月19日(火)東京 マイナビBLITZ赤坂



浅井健一|SEXY STONES RECORDS

http://www.sexystones.com/v