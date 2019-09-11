浅井健一、アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」先行配信開始

浅井健一が、9月25日に発売する最新アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」の先行配信を本日より開始、同局のMVのショートバージョンも公開した。
浅井健一ソロ名義としては約5年ぶりのアルバム『BLOOD SHIFT』。今作のMVは、アルバム『BLOOD SHIFT』の初回生産限定盤に付属される、浅井健一が主演を務めるShort Film「SEEDS」の映像をふんだんに散りばめた壮大な作品となっている。iTunesでは、「Colorful Elephant」の先行配信に合わせてアルバム「BLOOD SHIFT」のプリオーダーもスタート。
＜リリース情報＞
浅井健一
「Colorful Elephant」
配信リンク：https://aoj.lnk.to/zlYwyWN
アルバム『BLOOD SHIFT』
発売日：2019年9月25日（水）
・初回生産限定盤（CD＋DVD）価格：4200円（税抜）
・通常盤（CD）価格：3000円（税抜）
＝CD収録曲＝（初回生産限定盤・通常盤共通）
1. Old Love Bullet Gun
2. METALLIC MERCEDES
3. 暗いブルーは暗いブルーさ
4. Sunny Precious
5. Colorful Elephant
6. 目を閉じる映画
7. 目覚める時
8. Very War
9. DEAD FISH
10. HARUKAZE
11. だからってさ
＝DVD収録曲＝
『SEEDS』- Short Film - Studio Live&more
METALLIC MERCEDES
Old Love Bullet Gun
INDY ANN
FRIED TOMATO
Ginger Shaker
Sunny Precious
and more…
＜ライブ情報＞
浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS
「BLOOD SHIFT TOUR 2019」
＝ツアー日程＝
2019年10月6日（日）宇都宮 HEAVENS ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
2019年10月10日（木）神戸 VARIT.
2019年10月11日（金）京都 磔磔
2019年10月13日（日）三重 CLUB ROOTS
2019年10月14日（月祝）静岡 UMBER
2019年10月19日（土）仙台 CLUB JUNK BOX
2019年10月20日（日）山形 ミュージック昭和Session
2019年10月26日（土）札幌 cube garden
2019年10月27日（日）旭川 CASINO DRIVE
2019年10月31日（木）高松 DIME
2019年11月1日（金）広島 SECOND CRUTCH
2019年11月3日（日）福岡 DRUM Be-1
2019年11月4日（月祝）宮崎 SR BOX
2019年11月6日（水）大分 DRUM Be-0
2019年11月7日（木）門司 BRICK HALL
2019年119日（土）福井 CHOP
2019年11月10日（日）金沢 vanvanV4
2019年11月16日（土）大阪 CLUB QUATTRO
2019年11月17日（日）名古屋 CLUB QUATTRO
2019年11月19日（火）東京 マイナビBLITZ赤坂
浅井健一|SEXY STONES RECORDS
http://www.sexystones.com/v
浅井健一が、9月25日に発売する最新アルバム『BLOOD SHIFT』より「Colorful Elephant」の先行配信を本日より開始、同局のMVのショートバージョンも公開した。
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