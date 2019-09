Perfume ベストアルバム発売で「自分たちを見つめ直しています」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。ドームツアーのタイトルを発表し、ベストアルバム発売前のプロモーション活動について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月9日(月)放送分)あ~ちゃん:さて、いよいよ9月18日に、ベストアルバム『Perfume The Best “P Cubed”』がリリースになります。のっち:もうすぐ~!かしゆか:とうとうですね。あ~ちゃん:うん。毎日ね……もうプロモーションプロモーションの、撮影撮影の……。アルバムをしゃべるしゃべる。昔を振り返る振り返る……の毎日でございます(笑)。のっち:(笑)。あ~ちゃん:本当に、「いつまで振り返るん!?」って「振り返るもんそんなにあるかな?」っていうぐらいね。掘り下げて掘り下げて……(笑)。かしゆか:掘ってますね~。あ~ちゃん:いろんなところで、自分たちを見つめ直しています(笑)。のっち:はい(笑)。あ~ちゃん:ほんでこのアルバムがね、海外のリリースも決定しているんですよ。台湾で9月20日に。のっち:ありがたい!あ~ちゃん:のっちの誕生日に。のっち:本当だ!あ~ちゃん:盤が台湾でも届くということで。かしゆか・のっち:嬉しいね。かしゆか:そして、ドームツアーのタイトルも決まりました。『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』!!あ~ちゃん:ベストアルバムを引っさげてやることとなりました。前もやったなと思ったんですけど、そのときは東京ドームをやらないことにしてたんで。ここまでやるのは初めてらしい。かしゆか:そうだね、Dome Edition(※Perfume 6th Tour 2016 「COSMIC EXPLORER」)としてやってたしね。のっち:そうだ。あ~ちゃん:なので、今回はドームツアー用にライブを構成していこうと思っていますので。より多くの人に観に来ていただけたらと思っております。楽しみにしていてね!Perfumeのドームツアー『Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome』は、2020年2月1日(土)、2日(日)に大阪・京セラドーム、2月8日(土)に福岡・ヤフオク!ドーム、2月15(土)、16日(日)に愛知・ナゴヤドーム、2月25日(火)、26日(水)に東京ドームで開催されます。詳細はオフィシャルサイト(http://www.perfume-web.jp/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/