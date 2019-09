Official髭男dismが2020年3月より6月にかけて初のアリーナツアー「Official髭男dism Tour 2020 -Arena Travelers-」を開催する。

10月より2020年2月にかけてホールツアー「Official髭男dism Tour 19/20 -Hall Travelers-」を行うOfficial髭男dism。その後彼らは3月14、15日の北海道・北海道立総合体育センター 北海きたえーるを皮切りに6月27、28日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで全国10カ所で18公演を実施する。Official髭男dismのモバイルファンクラブサイトでは、9月28日にアリーナツアーのチケットの先行予約の受付がスタートする。

またOfficial髭男dismが10月9日にリリースするメジャー1stアルバム「Traveler」のすべての収録曲のタイトルが解禁となった。アルバムは全14曲入りで、小笹大輔(G)が作詞作曲を担当した「Rowan」や楢崎誠(B, Sax)が作詞作曲を手がけた「旅は道連れ」といった楽曲も収録される。iTunes Storeなど各配信サイトでは、劇場アニメ「HELLO WORLD」の主題歌「イエスタデイ」の先行配信がスタートした。

Official髭男dism Tour 2020 -Arena Travelers-

2020年3月14日(土)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2020年3月15日(日)北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

2020年3月21日(土)大阪府 大阪城ホール

2020年3月30日(月)福岡県 福岡国際センター

2020年3月31日(火)福岡県 福岡国際センター

2020年4月4日(土)愛知県 ポートメッセなごや3号館

2020年4月5日(日)愛知県 ポートメッセなごや3号館

2020年4月28日(火)徳島県 アスティとくしま

2020年4月29日(水・祝)徳島県 アスティとくしま

2020年5月5日(火・祝)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2020年5月18日(月)神奈川県 横浜アリーナ

2020年5月19日(火)神奈川県 横浜アリーナ

2020年5月26日(火)東京都 有明ホール(仮称)

2020年5月27日(水)東京都 有明ホール(仮称)

2020年6月13日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

2020年6月14日(日)広島県 広島グリーンアリーナ

2020年6月27日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2020年6月28日(日)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

Official髭男dism「Traveler」収録内容

CD

01. イエスタデイ

02. 宿命

03. Amazing

04. Rowan

05. バッドフォーミー

06. 最後の恋煩い

07. ビンテージ

08. Stand By You

09. FIRE GROUND

10. 旅は道連れ

11. 052519

12. Pretender

13. ラストソング

14. Travelers

初回限定盤DVD / Blu-ray

Official髭男dism one-man tour 18/19 from 2019.01.24 NHKホール

01. ESCAPADE

02. Tell Me Baby

03. バッドフォーミー

04. SWEET TWEET

05. コーヒーとシロップ

06. 115万キロのフィルム

07. 相思相愛

08. Trailer

09. LADY

10. たかがアイラブユー

11. ブラザーズ

12. FIRE GROUND

13. Clap Clap

14. 犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!

15. ノーダウト

16. Stand By You

17. 日曜日のラブレター

18. 異端なスター