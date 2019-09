カンボジア代表を率いてカタールワールドカップ(W杯)2次予選を戦っている本田圭佑が、11日に自身のInstagramを更新。選手たちへ送ったメッセージを公開した。

カンボジア代表は10日、W杯アジア2次予選C組第2戦に臨み、バーレーンを相手に0ー1で惜敗。“本田監督”は試合後、興奮冷めやらぬスタジアムで選手たちに語った。

「このような(敗戦を喫した)ゲームの後、君たちは笑ったり喜んだりすべきではないかもしれないけど、幸せを感じないといけないんだ!」

「僕は君たちを尊重するし、彼ら(サポーター)も君たちを尊重してくれる。だから僕たちは、『ここに来てくれてありがとう』という思いをもっと見せなければならないんだ。君たちは、彼らの夢なんだ」

「だから落ち込まないで!胸を張って『ありがとう』と誇りに思うこと!これがチームなんだ!いいね?」

Instagramには『We are still in the process.(進行中だ)』と記した本田監督。カンボジア代表の次戦は10月10日、アウェイでイラン代表と戦う。