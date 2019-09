アプリ 『刀使ノ巫女』が新コラボイベント＆プレゼントキャンペーンも！

スマートフォン向けゲーム『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』にて、アニメ『結城友奈は勇者である』とのコラボ第2弾開催! 2019年9月10日(火)より「『結城友奈は勇者である』ピックアップコラボ召集パート 2」が開始された。





「『結城友奈は勇者である』ピックアップコラボ召集パート 2」では、『結城友奈は勇者である』の勇者服を纏ったメインメンバー「十条姫和【勇者II】」「六角清香【勇者II】」「皐月夜見【勇者II】」が登場する。







さらに、サポートメンバーとして『結城友奈は勇者である』から新たなキャラクターたちが登場。今回追加されたキャラクターは「結城友奈&東郷美森」(CV:照井春佳&三森すずこ)、「犬吠埼風&犬吠埼樹」(CV:内山夕実&黒 沢ともよ)、「三好夏凜」(CV:長妻樹里)。

キャラクターが2人描かれているものは、一部のシチュエーションにて2人の掛け合いボイスが楽しめる特別仕様となっている。





9月11日(水)からは、新イベント「結城友奈は勇者である~UDONノ章~」が開催される。開催期間は2019年9月11日(水)12:00〜2019年9月18日(水)23:59まで。

本イベントでは『結城友奈は勇者である』と『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』の世界がクロスするコラボストーリーが楽しめる。イベントポイント報酬で、コラボ限定メインメンバー「古波蔵エレン【勇者II】」を手に入る。





また、出演声優・照井春佳、三森すずこ、黒沢ともよ、内山夕実、長妻樹里、花澤香菜の6名による寄せ書きサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施される。キャンペーン期間は2019年9月10日(火)〜2019年9月20日(金)3:59まで。



応募方法は、『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』(とじとも)公式Twitterアカウント(@tojitomo)をフォローして、対象ツイートをリツイート。さらに、キャンペーン期間中に『刀使ノ巫女 刻みし一閃の燈火』を3日間以上プレイすることが条件となっている。





あわせてコラボ記念ログインボーナスでコラボ限定メンバーがゲットできる!

2019年9月1日(日)4:00〜2019年9月21日(土)3:59の期間中、毎日のログイン時に、コラボ限定★4サポートメンバー 「美炎&友奈」など豪華報酬がプレゼントされる。





本作はオリジナルアニメ『刀使ノ巫女』の世界を、ゲームオリジナルキャラクターたちの視点で楽しめる剣戟コマンドバトルRPG。イラストレーターのしずまよしのりがメインキャラクター原案を務め、音楽は柳川和樹が担当している。

異形の存在を斬って祓う「刀使」と 呼ばれる神薙ぎの巫女たちの物語は、アニメ本編とリンクしつつ、もうひとつの刀使たちの奮闘劇を描き出す。



(C)伍箇伝計画/刀使ノ巫女製作委員会

(C)2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.