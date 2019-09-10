日本代表は10日、2022 FIFAワールドカップ カタール アジア2次予選でミャンマー代表と対戦するスターティングメンバーを発表した。

先発は5日のパラグアイ戦と同じ11人がラインナップ。この試合に出場すれば、日本代表としてW杯アジア予選最年少出場記録を更新する久保建英はベンチスタートとなった。

試合は21時20分にキックオフ。日本テレビ系列にて生中継される。

■日本代表 ミャンマー戦スタメン

▼GK

12．権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

▼DF

19．酒井宏樹（マルセイユ／フランス）

16．冨安健洋（ボローニャ／イタリア）

22．吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）

5．長友佑都（ガラタサライ／トルコ）

▼MF

13．橋本拳人（FC東京）

7．柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）

21．堂安律（PSV／オランダ）

9．南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）

10．中島翔哉（ポルト／ポルトガル）

▼FW

15．大迫勇也（ブレーメン／ドイツ）

□控えメンバー

▽GK

1．川島永嗣（ストラスブール／フランス）

23．シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF

2．植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）

3．安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）

4．畠中槙之輔（横浜F・マリノス）

▽MF

6．遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）

8．原口元気（ハノーファー／ドイツ）

14．伊東純也（ヘンク／ベルギー）

17．久保建英（マジョルカ／スペイン）

20．板倉滉（フローニンゲン／オランダ）

▽FW

11．永井謙佑（FC東京）

18．鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）