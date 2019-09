アニメ『アズレン』を大スクリーンで！　石川由依、大地葉らが駆けつける!!

2019年10月より放送が開始されるアニメ『アズールレーン』の先行上映会が開催されることが決定した。舞台挨拶には石川由依、大地葉、長縄まりあ、山根希美らが登壇する予定だ。



本作は世界中の艦船を擬人化した少女たちを育成・編成して戦う、登録者数600万人を突破した大人気スマートフォン向けアプリゲーム『アズールレーン』のアニメ化作品。



2019年9月29日(日)にTOHOシネマズ日比谷にて開催されることが決定し、アニメ本編の上映のほか、メインキャストによる舞台挨拶も行われる。

舞台挨拶には、エンタープライズ役・石川由依、綾波役・大地葉、ラフィー役・長縄まりあ、ジャベリン役・山根希美ら、メインキャラクターを演じる豪華キャストが駆けつける予定だ。

チケットは9月13日(金)より、ぴあにてプレリザーブ受付が開始される。

海上を駆ける艦船たちの勇姿を、劇場のスクリーンで誰よりも早く楽しめるチャンスだ。



また、2019年9月14日(土)、15日(日)にベルサール秋葉原にて、原作アプリゲームの国内配信2周年を記念したリアルイベント”アズールレーン 2nd Anniversary Fes”にてアニメスペシャルステージを開催。

9月14日(土)の14時より、赤城役・中原麻衣、ジャベリン役・山根希美、Z23役・阿部里香、クリーブランド役・堀籠沙耶らアニメにも登場するキャラクターを演じるキャストが登壇し、目前に迫ったアニメの最新情報を一挙公開!

新PVに加え、なんとアニメ第1話Aパートをお披露目となる。



さらにキャラクターソングCDに封入されるアプリゲーム『アズールレーン』内で使用できるシリアルコード(Android専用)の内容が、”寮舎家具”に決定。

全てのCDシリーズの家具を入手すると、TVアニメーションに登場する執務室をイメージした、”新設基地執務室”ができあがる。

CD特典限定の家具でお好みの寮舎を作り上げてみよう。





