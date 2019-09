本日スタート！　東宝スタジオ見学ツアーへの抽選申込受付＆＜ゴジラ・フェス＞グッズの事前受注販売

2019年11月3日(日・祝)に東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、日比谷ゴジラスクエアほかにて開催されるゴジラ生誕65周年記念<ゴジラ・フェス 2019>の特別企画として、11月4日(月・振休)に開催される「東宝スタジオツアー」。その申し込み受付がいよいよ本日9月10日(火)より、公式通販サイト「ゴジラ・ストア」の申込専用ページにて開始となる。1954年の初代『ゴジラ』から『シン・ゴジラ』まで国内29本のゴジラ映画を生み出してきた東宝スタジオのほか、衣装・小道具部屋、ポストプロダクションの見学に加え、激レアのお土産まで用意されているまさにゴジラファン垂涎のツアーだ。抽選によって当選した合計30組60名が参加できる。

※スタジオツアーの内容は、事情により変更となる場合があります。





●ゴジラ生誕65周年特別企画「東宝スタジオツアー」



<申し込みURL>

https://godzilla.store/shop/everyform/form.aspx?questionnaire=studio2019

<日程>

2019年11月4日(月・振替休日)

①10:00〜

②13:00〜

③16:00〜

※各回10組20名が招待されます。

※時間の指定・変更は不可につき、あらかじめご了承の上でご応募ください。

<場所>

東宝スタジオ(東京都世田谷区成城1丁目4-1)

<応募締切>

2019年9月30日(月)



その他、応募に関する詳細は公式ホームページ及び申し込みURLでご確認ください。





★<ゴジラ・フェス2019>にて販売されるグッズの

事前受注販売が本日9月10日(火)より開始!



<ゴジラ・フェス2019>にて販売されるグッズが、本日9月10日(火)より公式通販サイト「ゴジラ・ストア」の「<ゴジラ・フェス2019>先行販売商品ページ」にて事前受注販売される。また、10月19日(土)からは「ゴジラ・ストア」を はじめ、「ゴジラ・ストア Tokyo」「ローチケ日比谷チケットボックス」でも数量限定で事前販売を実施する。



<先行販売商品アイテム>

▲ゴジラ・フェス2019 Tシャツ/3000円(税込)

▲ゴジラ・フェス2019 パーカー/4000円(税込)

▲ゴジラ・フェス2019 サコッシュ/1500円(税込)

▲ゴジラ・フェス2019 マフラータオル/2000円(税込)



※10月19日(土)より順次配送



●「ゴジラ・ストア(公式通販サイト) ゴジラ・フェス2019 先行販売商品ページ」

https://godzilla.store/shop/e/egfes2019/



◆ゴジラ・フェス 2019 概要



<開催日時>

2019年11月3日(日・祝)10:00〜19:00

<開催場所>

東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、日比谷ゴジラスクエアほか

(東京都千代田区有楽町1丁目)

<主催>

ゴジラ・フェス2019実行委員会/

公益財団法人ユニジャパン(第32回東京国際映画祭実行委員会)

<特設サイト>

http://godzilla.store/gfes/2019/