Perfume「気持ち良かった！」「もう…ぐったり（笑）」夏フェスの思い出

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演し、今夏参加した夏フェスを振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」9月9日(月)放送分)あ~ちゃん:(夏の思い出として)まず浮かぶのは夏フェスですかね~。(8月4日の)ジャパン(『ROCK IN JAPAN FESTIVAL』)から始まって、(8月18日の)『SUMMER SONIC』。かしゆか・のっち:うん。あ~ちゃん:(サマソニは)晴れましたね!かしゆか:晴れました! 真っ昼間の2時からで、カンカン照りでしたね!のっち:暑かった~!かしゆか:しかもジャパンとセットリストを変えてサマソニ寄りにして、攻めたセットリストにしたんだよね。あ~ちゃん:そうだね。曲間もすごく短くしたり、突っ込んでいく様なタイプの曲にして。かしゆか:ちょっと欲張って、9曲もやっちゃって。もう……ぐったり(笑)。あ~ちゃん:マジやられたよね。静かに帰ったもんね、「……疲れたね」って(笑)。かしゆか:BLACKPINK横目にね、静かに帰ったね(笑)。あ~ちゃん:でもやり切った! そして、(8月31日は)『SWEET LOVE SHOWER』もありまして。かしゆか:気持ち良かったね。のっち:ね! もう涼しかったよね。あ~ちゃん:朝は暑かったんだけど、山とか湖のある所だから涼しくなってきて。「ほんと最高!」ってなって。かしゆか:いい時間にやらせてもらったよね。夕方のちょうど日が暮れるタイミングで。あ~ちゃん:うん。夕焼けの西陽がガ~ッてきてるところから、ステージがスタートして。ラスト2曲になったぐらいから暗くなって、照明がガンガン効くようになったっていう。めちゃくちゃロマンチックな時間を……私たちも夜景を楽しみながら踊れたね~。かしゆか:気持ちよかったです。あ~ちゃん:しかもさ、赤ちゃんいっぱいいたね。かしゆか:いっぱいいた! 山中湖だからかな? 家族みんなでピクニックみたいな感じで来る人多いよね。あんなにちっちゃい子がいるフェスないよね。あ~ちゃん:ないよね~。のっち:あと、あ~ちゃんのワンちゃん……ぽぽちゃんも一緒に来てたんだけど、ぽぽちゃん爆走で!あ~ちゃん:離した途端!のっち:ドッグランのように! ぽぽちゃんは女の子で、イケメン好きなのよ。もう、ぽぽちゃんのイケメンレーダーがめちゃくちゃ発揮されてて!かしゆか:「あっちにも! こっちにも!」ってなってた(笑)。のっち:『あ~! フレデリックかっこいい!』(笑)。あ~ちゃん:なってた(笑)。のっち:『あ~! なにこのイケメン! [ALEXANDROS] かっこいい!』(笑)。かしゆか:足元にススス~って。あ~ちゃん:『才能ある人、好き……!』ってやってましたね。しっかり、ボーカル行ってました(笑)。かしゆか:行ってた! ちゃんと見極めてた。なんだろうね。なんか嗅ぎ分ける力あんのかな!?あ~ちゃん:あるのかもしれないですね。そのレーダーちょっと欲しいですけどね(笑)。そして(9月15日には)『KOYABU SONIC』もあります。大阪行くね。かしゆか:楽しみだね。他のフェスとは違う空気感あるもんね。あ~ちゃん:そうだね。しかも室内だし。あとやっぱり、いつもネタをやらせてもらうよね(笑)。のっち:そうだ! 去年は池乃めだかさんと一緒に、ちっちゃくて見えないみたいなコントやってめっちゃ楽しかった。かしゆか:「あれ、どこだろう?」みたいな。本番に、ちゃんと“ズコーッ”とやったの初めてだったよね(笑)。のっち:新喜劇流“ズコーッ”を教えてもらって。あ~ちゃん:うん。めちゃくちゃ楽しかった。学校とかいろんなの始まってると思いますけど、まだ自分なりの夏は過ごせると思います。楽しんでくださいね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/