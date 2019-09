LiSA ユニゾントリビュートライブ参加「全員に見て欲しかった！」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月28日、29日に東京・新木場STUDIO COASTで開催されたUNISON SQUARE GARDENのトリビュートライブ『Thank you, ROCK BANDS! ~UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Live~』に参加した感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」9月9日(月)放送分)LiSA:さあ、1ヵ月ぶりの登校ですが、最近のLiSA先生は……UNISON SQUARE GARDENのトリビュートライブに参加しました。ユニゾン先輩の15周年のお祝いということで、トリビュートアルバム(『Thank you, ROCK BANDS! ~UNISON SQUARE GARDEN 15th Anniversary Tribute Album~』)では『オリオンをなぞる』を歌わせていただいたんですけど、今回はそのアルバムに参加されたアーティストさんたちが、ユニゾンのバンドでみんながどんどん入れ替わり入ってきて歌うってライブだったんですね。そこで私は初日(28日)のトリを……。いろんな大先輩たちがいる中、「まじかー、私トリでいいのか……?」って思いながら。でもとにかくみんなに楽しんでほしくて、ずーっと好きだ好きだと言い続けているユニゾン先輩の『オトノバ中間試験』と、なんと『オリオンをなぞる』を歌わせていただきました。さらになんと! 私、LiSAの楽曲で田淵(智也)先輩が書いてくださっている、きっと誰もが聴きたかったであろう『Rising Hope』を、私と斎藤(宏介)さんの2人で歌うライブをしました!もうねー、聴き逃した人たちにも本当に見て欲しかった! 全員に見て欲しかった! だって私、今までで一番言われたもん。「斎藤さんと『Rising Hope』歌ってください」って。それをユニゾンのバンドで歌うっていう、もう一番の完成形?(笑)。もうね、めっちゃ盛り上がってたー。嬉しかったなあ。参加させてもらえて嬉しかったです。15周年おめでとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/