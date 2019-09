ONE OK ROCKとHondaのコラボレーションによる企業広告シリーズ「Go, Vantage Point.」の第4弾テレビCMのオンエアが本日9月10日にスタートする。

「Power Products×ONE OK ROCK『Go, Vantage Point.』(60秒)」編と銘打たれた今回のCMでフィーチャーされるのは、 船外機や発電機、蓄電器といったHondaのさまざまなパワープロダクツ。人の好奇心やモチベーションにパワーを与えていく様を、ONE OK ROCKの「Head High」とTaka(Vo)のナレーションに乗せて紹介する。動画内にはONE OK ROCKが蓄電器にスイッチを入れ、CMソング「Head High」をパフォーマンスする姿も。オンエアに併せてYouTubeでは動画を公開中なのでチェックしてみよう。