テレビ朝日によるライブイベント「テレビ朝日ドリームフェスティバル2019」が、10月12日から14日に千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールで開催される。このうち初日12日公演の詳細が明らかになった。

12日は「関ジャムFES」と銘打ち、関ジャニ∞がMCを務めるテレビ朝日系の音楽バラエティ「関ジャム 完全燃SHOW」とのコラボ企画を実施。関ジャニ∞と打首獄門同好会、清塚信也×NAOTO、ゴスペラーズ、東京スカパラダイスオーケストラ、Perfumeという豪華ゲストアーティストによるコラボパフォーマンスが繰り広げられる。

今回の企画について関ジャニ∞の安田章大は「15周年を迎えてもなおまだ初めての経験をさせてもらえることに、そして、人との繋がりに、感謝してもしきれない思いです」「共鳴し合える時間をどうぞご期待ください」とコメントしている。イベント公式サイトでは12日公演のチケット先行抽選予約を本日9月10日5:00から16日23:59まで受付中。

なお13日公演にはジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、モーニング娘。'19、14日公演にはTHE ORAL CIGARETTES、GLAY、ゴールデンボンバー、YOSHIKI(X JAPAN)、LUNA SEAの出演がすでに決定している。3日間の大トリはYOSHIKIが務める。

安田章大(関ジャニ∞)コメント

15周年を迎えてもなお

まだ初めての経験をさせてもらえることに、

そして、

人との繋がりに、

感謝してもしきれない思いです。



実力あるアーティストの方々と

テレビの枠を越え、

“生”でセッションをさせて頂ける事を

光栄に思っています。



関わってくださるアーティストの皆様と

観に来てくださる皆様とで、

人と音が心自由に戯れられる場になってもらえればな、

と感じています。



共鳴し合える時間を

どうぞご期待ください。

テレビ朝日開局60周年記念 テレビ朝日ドリームフェスティバル2019

2019年10月12日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

関ジャニ∞ / 打首獄門同好会 / 清塚信也×NAOTO / ゴスペラーズ / 東京スカパラダイスオーケストラ / Perfume



2019年10月13日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

ジェジュン / GENERATIONS from EXILE TRIBE / モーニング娘。'19 / and more



2019年10月14日(月・祝)千葉県 幕張メッセ国際展示場9~11ホール

<出演者>

THE ORAL CIGARETTES / GLAY / ゴールデンボンバー / YOSHIKI(X JAPAN) / LUNA SEA / and more