バットマンやスーパーマンなどDCキャラアイテム集結！　『DC POP UP STORE』オープン

国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し等を行い、DCキャラクター商品も多数手がけるスモール・プラネットは、DCヒーローキャラクター『バットマン』の生誕80周年を記念し、『MAGNET by SHIBUYA 109』にて9月21日(土)~10月31日(木)の期間、DCキャラクターアイテムが一堂に揃う期間限定ストア『DC POP UP STORE』を開催する。



マーベル・コミックと並ぶ二大アメコミ出版社のひとつ、DCコミックス。スーパーマン、バットマンなど数々の人気キャラクターを生み出してきた。



今回が初開催となる『DC POP UP STORE』は、バットマンやスーパーマン・ジョーカーなどDCキャラクターのアパレル・ファッション雑貨・フィギュアをはじめ、先行・新商品など様々なアイテムを取り揃える。

また、お買い上げ特典として購入した方1会計につき1枚DCロゴデザインのショッパーが、1000円(+税)以上購入すると『BATMAN』80周年デザインステッカーが1会計につき1枚先着でプレゼントされる。なお、ステッカーはブラインド仕様となっている。



『DC POP UP STORE』は今回開催の『MAGNET by SHIBUYA109』会場を皮切りに、2019年9月から12月にかけ約10カ所にて展開予定とのこと。新会場や商品情報は、随時特設ページおよびTwitterアカウントにてお知らせする。



THE DCLOGO, BATMAN, SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DCComics. (s19)