10月18日(金)よりドキュメンタリー番組『RIDE ON TIME』(フジテレビ、毎週金曜24:55~初回は25:05~※関東ローカル)のSeason2がスタートする。Season2最初の放送では、前シリーズでも反響の大きかったKing & Princeに密着。デビュー2年目、勝負の年を迎えた彼らがどんな気持ちで日々活動しているのかに迫る。



昨年10月から半年にわたって放送された連続ドキュメンタリー『RIDE ON TIME』は、これまであまり表に出されなかったエンターテインメントのバックステージを長期密着取材し、そのリアルな姿を描き出す内容だ。



Season1のKing & Princeの特集では、切望していたデビューを控える時期にメンバーを襲った不安や葛藤、デビュー後の全国ツアーや紅白歌合戦など初めての大舞台に立つ緊張と高揚感、ダンスレッスンでは思いのすれ違いによってメンバーがつかみ合いになるといった、バックステージのリアルな光景が映し出された。



あれから約1年……今回は「King & Prince~2年目の覚悟」と題し、映画やドラマの主演、舞台の座長など重責を伴う仕事も増える中で、彼らが現状をどんな風に捉え、見つめているのか。エンターテインメントに懸ける思いの変化についても触れている。



前シリーズに続き、番組のテーマソングは山下達郎の「RIDE ON TIME」、ナレーションも風間俊介の続投が決定。Season1同様、長期にわたる密着取材に基づき、複数週にわたって1つのテーマを深く追求する同番組に期待が集まる。