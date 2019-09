ZOCの2ndシングル「断捨離彼氏」が10.9発売、天下一武道会がテーマのジャケ写も公開

シンガーソングライター大森靖子を中心に2018年に結成された女性アイドルグループZOC(ゾック)が2ndシングル「断捨離彼氏」を10月9日(水)に発売することが決定した。



これは本日9月9日(月)にZepp Tokyoで開催されたZOC初のワンマンライブ“We are ZOC”内で発表されたもので、ジャケット写真、新アーティスト写真、CD購入特典情報も公開された。



今年4月に発売された1stシングル「family name」に続き、今作もプロデューサー兼メンバー兼同士である「共犯者」大森靖子が作詞作曲を手掛けており、ZOCの力強い女性像を全面に押し出したEDMナンバー「断捨離彼氏」と、その力強さの裏に存在する弱さも包み込んで愛に昇華する「A INNOCENCE」の2曲を収録。



新たに公開されたビジュアルでは、戦闘態勢に入ったメンバーそれぞれが“天下一武道会”をテーマにした舞台で、世のダメ彼氏を“断捨離”していく姿が描かれており、ZOC の際立った女性像が力強く表現されている。



CD発売に伴い、各CDショップでの購入者特典、発売記念リリースイベントの情報も公開となった。タワーレコードでは、新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」とZOCの初のコラボレーションが決定し、対象15店舗にて「断捨離彼氏」を購入すると、「NO MUSIC, NO IDOL?」オリジナルポスター(B2サイズ)を先着でもらえる。



また、タワーレコード オンライン限定購入者特典として10月に都内で開催される「ツーショット撮影会」への参加が可能な「メンバー別ツーショット撮影会参加券付セット」の販売も決定した。



さらに、タワーレコード全店を対象とした「アザージャケット(ランダム9種)」や、全国のHMV、ヴィレッジヴァンガード、WonderGOO/新星堂、TSUTAYAを対象にした「シングル販促ポスター」(B2サイズ)など、CD ショップごと異なる購入者特典が実施される。



あわせて、CD発売を記念したリリースイベントの開催も発表となった。



▽「NO MUSIC,NO IDOL? ポスター」対象タワーレコード店舗

札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/名古屋パルコ店/梅田 NU 茶屋町店/神戸店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店



▽発売記念インストアイベント情報

9/11(水) 19:30~ タワーレコード新宿店 7F イベントスペース

9/14(土) 13:00~ タワーレコード新宿店 7F イベントスペース

9/21(土) 一部 13:00~ 二部 16:30~ 新宿マルイメン屋上スペース

9/22(日) 一部 13:00~ 二部 16:30~ 新宿マルイメン屋上スペース

9/28(土) 15:00~ タワーレコード横浜ビブレ店

10/1(火) 19:00~ ダイバーシティ東京プラザ 2F フェスティバル広場

10/2(水) 19:30~ タワーレコード新宿店 7F イベントスペース

10/4(金) 19:00~ ダイバーシティ東京プラザ 2F フェスティバル広場

10/6(日) 一部 13:00~ 二部 16:30~ カレッタ汐留 B2 カレッタプラザ

10/12(土) 一部 13:00~ 二部 16:30~ 新宿マルイメン屋上スペース

10/13(日) 一部 13:00~ 二部 16:30~ 新宿マルイメン屋上スペース



※会場によって、参加メンバーが異なる可能性があり。

※都合によりイベントの内容変更や中止がある可能性があり。

※発売記念インストアイベントは今後も追加を予定。