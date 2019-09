劇場版『バンドリ！』宇田川姉妹VRが来る！　舞台挨拶ツアーもチェック！

劇場版『BanG Dream! FILM LIVE』舞台挨拶ツアーにおいて、第2週目から第4週目の詳細情報を発表! 2019年9月28日(土)にはイオンシネマVRにて、『劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」 in イオンシネマVR with 宇田川姉妹』の開催も決定した。





劇場版『BanG Dream! FILM LIVE』の舞台挨拶ツアー第2週目以降の開催時間とチケット情報が公開された。また、9月26日(水)のユナイテッド・シネマ札幌にPoppinParty戸山香澄役の愛美の出演も決定!

キャストの生の声をきくことができる舞台挨拶と、劇場版本編を楽しめるチャンス。気になる方はぜひ開催情報をチェックしてみよう。





さらに、9月28日(土)にはイオンシネマのバーチャル空間劇場「イオンシネマVR」にて『劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」 in イオンシネマVR with 宇田川姉妹』の開催が決定した。



▲日笠陽子(左)、櫻川めぐ(右)



映画本編上映前に宇田川巴役・日笠陽子、宇田川あこ役・櫻川めぐの2名による舞台挨拶や、上映中のリアルタイムオーディオコメンタリーを実施。また、本イベントはVRデバイスがなくてもスマートフォンがあれば視聴可能となっている。

開場は21:30、終了は24:00を予定しており、チケット料金は3000円(税込)となっている。視聴方法はVRデバイス向けアプリ「cluster」を用いての視聴。対応デバイスはV(Oculus Rift/Oculus Rift S/HTC VIVE/HTC VIVE Pro)、PC(Mac/Windows)、スマートフォンだ。



『バンドリ!』はキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。



(C)BanG Dream! Project ©BanG Dream! FILM LIVE Project