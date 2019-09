“空に昇る体験”ができる!? オメでた・赤飯がサウナの“外気浴”を語る

ロックバンド:MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」9月2日(月)の放送では、“日本一オメでたい人情ラウドロックバンド”「オメでたい頭でなにより」から赤飯さん(Vo)、ぽにきんぐだむさん(Gt&Vo)が登場。赤飯さんが最近ハマっているサウナについて語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年9月2日(月)放送より)赤飯:体の代謝を上げるために真剣に取り組もうと思って、流儀に乗っ取って(サウナに)入るようになったんです。逹瑯:サウナ→水風呂→サウナ→水風呂……。赤飯:サウナ→水風呂、体を拭いて外気浴!逹瑯:そんなのがあるの!? 外気浴はなんのために?赤飯:外気浴で整うんですよ、最終的に。逹瑯:整う?赤飯:外気浴で結果出すんですよ。ぽに:結果ね(笑)。赤飯:(サウナは)6分~12分、その日の体調に合わせて出ます。ちゃんと汗を流して、水風呂に浸かります。しっかり首まで浸かってください。逹瑯:何分?赤飯:1分くらいですね。ただ、場所によって水温が千差万別なので、自分に無理のない範囲で調整してもらえたら。“息が冷えてきたな”ぐらいが頃合いなんですね。で、タオルでしっかり水滴を拭きとって、乾いた状態になって外気浴! 外に置いてあるベンチで寝っ転がるんですよ。逹瑯:いるー! 寝っ転がっているおじさん。赤飯:あれ、じつは外気浴ってやつなんですよ。瞑想状態なんです。逹瑯:マジ!? あそこに寝っ転がってる赤飯がいるの?赤飯:そうです。○○○○出して……って(笑)。逹瑯:乾杯ね(笑)。赤飯:乾杯してるんですけど(笑)。あの瞬間が一番気持ちいいんですよ。脳内麻薬がぶわーっ、気持ちいい物質がじゅわーんって出て。これが“サウナーズハイ”。整ったっていう。ぽに:“サウナーズハイ”(笑)!逹瑯:初めて聞いた! あるんですね“サウナーズハイ”。赤飯:ここまでいって初めてサウナの神髄に触れた状態なんです。で、“サウナーズハイ”になるとどんな利点があるか……。めちゃめちゃ優しくなれるんですよ。逹瑯:そうは見えないけど(笑)。赤飯:え? めっちゃ優しいですやん。こんな博愛主義の人間いてます?逹瑯:(笑)。待って、サウナをしないと優しくなれないの?赤飯:そうじゃない! 気持ちをリセットしてあらゆるものにフラットになれるんですよ。逹瑯:まーじーでー!? じゃあ優しい人がやったら、自然と一体になっちゃうんじゃないの。赤飯:そうですよ!逹瑯:外気浴してたら、空にすーっと昇っていっちゃうんじゃない(笑)?赤飯:ボケなしで、その感覚なんですよ! それを体験してほしいので、ぜひサウナにいってください。逹瑯:わかった(笑)! 外気浴も入れてみるわ!◎9月9日(月)放送の「JACK IN THE RADIO」は、4人組バンド・Plastic Treeから有村竜太朗さん(Vo)、佐藤ケンケンさん(Dr)をお迎えします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack