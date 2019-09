あなたは正気度を保てるか！？　『クトゥルフ神話TRPG』ルルブがリニューアル！

2004年に翻訳版を発売し、その後増刷を重ね現在累計20万部突破の 『クトゥルフ神話TRPG』ルールブック。ルールを15年ぶりに全面改訂し、よりわかりやすく、より恐怖を増した新ルールブックの発売が12月20日に決定した。



『クトゥルフ神話TRPG』ルールブックは、H.P.ラヴクラフトらによって創造されたクトゥルフ神話の世界を舞台にしたホラーTRPGのルールブック。ゲームは進行役となるキーパーと探索者を演じる数人のプレイヤーで楽しむもので、ルールブックにはダイス(サイコロ)以外のゲームを進行させるためのすべてが含まれる。

探索者の創造、ダイス・ロール、戦闘、魔術、クトゥルフ神話の神々とクリーチャーなどといった、物語の創造とロールプレイのため各種ルールが解説されており、勇敢にも未知のものに挑戦する探索者たちは、狂気や死が待ち構えるクトゥルフ神話の領域に足を踏み入れ、やがて宇宙の恐るべき真実を目の当たりにする。



その『クトゥルフ神話TRPG』ルールブックが15年ぶりに全面リニューアル。400ページ以上に及ぶ大ボリュームで各種大幅に改訂&追加されている。



◆Point1:物語を描写するためのツールが追加

・状況によって、あるいは目標によってボーナス・ダイス(ペナルティー・ダイス)、3段階の難易度および5段階の成功度で探索者の行動に合ったロールを選ぶことができるようになる。また対抗ロールが導入され、競合する行動の判定や近接戦を盛り上げる。



・一度失敗したロールに再度挑戦するプッシュ・ロール、ロールの結果を修正できる幸運ポイントは、物語の幅を広げる。



・手に汗握る戦闘シーン、追跡シーンを演出するために、戦闘ルールおよびチェイスルールを再構築。ルールが従来よりも整理され、刺激的なプレイが楽しめる。



◆Point2:探索者のバックストーリーと正気度を再構築

・従来フレーバーだった探索者の背景がルールと連携する。バックストーリー(出身や経歴)を設定しロールプレイがわかりやすくなり、狂気に陥ったことでバックストーリーに変化が生じることも!



◆Point3:今までのソースブックも使える

・従来出版されたシナリオ/データは能力値などの簡単な変換でプレイ可能となっている。



◆Point4:ガイドパートの充実

もっとうまくキーパーがしたい! もっとうまくルールを使いたい! 自分でシナリオを作りたい! といったTRPG入門者の要望に応えた解説ページも充実。



Call of Cthulhu is copyright (C)1981, 2015, 2019 by Chaosium Inc. ; all right reserved.

Call of Cthulhu is a registered trademark of Chaosium,Inc. PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION (C)Arclight Inc.

■書誌情報

・新クトゥルフ神話TRPG ルールブック

・著:サンディ・ピーターセン、ポール・フリッカー、マイク・メイソンほか

・訳:坂本雅之ほか/アーカム・メンバーズ



・発売日:2019年12月20日

・判型:B5

・ページ数:432(予定)

・定価:本体5900円+税