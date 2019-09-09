諫山創「進撃の巨人」が、本日9月9日に連載10周年を迎えた。これを記念し、単行本1～28巻の電子書籍が、本日から9月18日までの期間限定で順次無料配信される。

2009年9月に創刊された別冊少年マガジン（講談社）にて、創刊号より連載中の「進撃の巨人」は、圧倒的な力を持つ巨人とそれに抗う人間たちの戦いを描いたダークファンタジー。「『進撃の巨人』連載10周年感謝企画 ほぼ全巻99％OFF 最終回まで一緒に読もう！キャンペーン」と題し、期間中に「進撃の巨人」1～28巻が無料で読めるほか、最新29巻が9月16日から18日の3日間限定で税別100円で販売される。

さらにキャンペーン期間中は、ハッシュタグ「#進撃読書会」をつけて「進撃の巨人」の感想などをつぶやくと、抽選で50名に特製QUOカードが当たるプレゼントや、YouTubeチャンネル・ボンボンTVにて「進撃の巨人」に関する生配信なども予定されてる。

「進撃の巨人」無料配信スケジュール

9月9日：1～22巻

9月10日：23巻が追加

9月11日：24巻が追加

9月12日：25巻が追加

9月13日：26巻が追加

9月14日：27巻が追加

9月15日：28巻が追加

9月16日～18日：1～28巻が無料で読め、29巻が税別100円で購入できる。

キャンペーン実施電子書店（※順不同）

Applivマンガ、BOOK☆WALKER、BookLive!、BookLive!コミック、COCORO BOOKS、DMM.com、dブック、ebookjapan、FOD、honto、Kindleストア、LINEマンガ、mibon電子書籍、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、yodobashi.com、アニメイトブックストア、いつでも書店、オリコンブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、ギャラコミ、クランクイン！コミック、コミックシーモア、コミックフェスタ、コミなび、スキマ、ソク読み、立ち読みコミック、着信★うた♪、ひかりTVブック、ピッコマ、ブックパス、マンガBANG!、まんが王国、マンガボックス、漫画全巻ドットコム、モビぶっく、やまだ書店、ラクラクコミック、楽天Kobo