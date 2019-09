ヒプノシスマイク、4thライブ開幕 オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”誕生

音楽原作キャラクターラッププロジェクト”ヒプノシスマイク”のライブ「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》」が大阪城ホールで開催された。



初めてオールキャストが揃う事もあり、早くから話題になっていた本ライブは、全国198館と台湾10館の映画館でライブビューイングが行われ多くのファンが会場に駆け付けた。開演直前には木村昴演じるイケブクロ・ディビジョンBuster Bros!!!の山田一郎(CV.木村昴)による注意事項ラップで会場のボルテージを一気に上げる。



”Playground”とサブタイトルがついている1日目は、1曲目から最新アルバム『Enter the Hypnosis Microphone』に収録されている、Division All Starsが歌う「Hoodstar」が披露される。フルサイズでのパフォーマンスは初披露で、イントロが流れた瞬間からオーディエンスの声援が上がった。続けて配信がスタートしたばかりの新曲「ヒプノシスマイク-Alternative Rap Battle-」を披露。それぞれのキャラクターらしいアクティングを交えながらパフォーマンスしていく。







その後、ヨコハマ・ディビジョン”MAD TRIGGER CREW”、イケブクロ・ディビジョン”Buster Bros!!!”が登場。パフォーマンス初披露となるディビジョン曲「シノギ(Dead Pools)」「おはようイケブクロ」やソロ曲のメドレーを交え、フェスさながらに続々と披露していく。山田二郎(CV.石谷春貴)山田三郎(CV.天﨑滉平)によるデュエット曲「BBs City」や山田一郎(CV.木村昴)と碧棺左馬刻(CV.浅沼晋太郎)によるデュエット曲「Nausa de Zuiqu」も初披露。楽曲の内容通り、会場の熱気をムンムンにしていく。



途中、ゲストパートでは□□□が登場。楽曲提供や雑誌の対談などで何かと関わりがあったが、ライブでの共演は初となる。人気曲「Tokyo」や「ヒップホップの初期衝動」「00:00:00」など6曲を贅沢にもメドレーで届ける。DJ U-ICHIと”Buster Bros!!!”によるDJ Bridgeを挟み、シブヤ・ディビジョン ”Fling Posse”、シンジュク・ディビジョン麻天狼パートに突入。こちらもパフォーマンス初披露となるディビジョン曲「Stella」「パピヨン」やソロ曲のメドレーを続々投下していく。ライブでの人気曲「シャンパンゴールド」ではミラーボールが回り、お馴染みのシャンパンコールが会場全体に響き渡る。伊弉冉一二三(CV.木島隆一)と観音坂独歩(CV.伊東健人)「Wrap&Rap〜3分バイブスクッキング」も初披露となり、テンポの良い掛け合いを見せつけた。







2組目のゲストパートではGADOROが登場。代表曲「クズ」や「ROLLER COASTER」「GO ON」とメッセージ性の高い楽曲を披露し会場を一気に自分の世界観に引き込んでいく。MCを挟んだあとは、現4ディビジョンのリーダー達で構成される、伝説のユニット”The Dirty Dawg”がサブステージに登場。「T.D.D LEGEND」を披露し、会場は一つになり、大盛り上がりを見せた。



12人がステージに再登場し、人気のアンセムソング「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem-」を歌唱したあと、突然中王区のテーマ曲が響き渡り勘解由小路無花果(CV.たかはし智秋)、東方天乙統女(CV.小林ゆう)がサブステージより登場。会場が固唾を飲んで見守るなか、新ディビジョン、オオサカ・ディビジョン”どついたれ本舗”の誕生を発表。メンバーとなる、白膠木 簓(読み:ぬるで ささら)役の岩崎諒太、躑躅森盧笙(読み:つつじもり ろしょう)役の河西健吾、天谷奴 零(読み:あまやど れい)役の黒田崇矢を呼び込み、それぞれが抱負を述べ、会場は大いに沸いた。なお、どついたれ本舗のCDは10月30日に発売となる。







最後にゲストアーティストを含むオールキャストで第1弾のアンセムソング「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のスペシャルバージョンを披露。□□□、GADOROそれぞれオリジナルのリリックで会場を沸かせ、この日一番の盛り上がりをみせた。最後に木村昴が「僕らをこのステージに連れてきてくださって本当にありがとうございました!これからも頑張ります!よろしく!」とラップへの熱い思いを語り、お決まりの挨拶「ラップってたのC(ハンドサイン)~」で締めくくり、ヒプノシスマイク4thライブ1日目は幕を閉じた。







ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 4th LIVE@オオサカ《Welcome to our Hood》

2019年9月7日(土)1日目Playground



=セットリスト=

1. Hoodstar/ Division All Stars

2. ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-/ Division All Stars

-MAD TRIGGER CREWメドレー-

3-1. Whats My Name?/毒島メイソン理鶯(CV:神尾晋一郎)

3-2. ベイサイド・スモーキングブルース/入間銃兎(CV:駒田航)

3-3. G anthem of Y-CITY/碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

4. シノギ(Dead Pools)/ MAD TRIGGER CREW

5. おはようイケブクロ/ Buster Bros!!!

-Buster Bros!!! メドレー

6-1. センセンフコク/山田二郎(CV:石谷春貴)

6-2. New Star/山田三郎(CV:天﨑滉平)

6-3. 俺が一郎/山田一郎(CV:木村昴)

7. BBs City/山田二郎(CV:石谷春貴)・山田三郎(CV:天﨑滉平)

8. Nausa de Zuiqu/山田一郎(CV:木村昴)・碧棺左馬刻(CV:浅沼晋太郎)

-□□□メドレー-

9-1. Everyday

9-2.Tokyo

9-3. ヒップホップの初期衝動

9-4. Re:Re:Re:

9-5. TONIGHT

9-6. 0:00:00

-DJ Bridge^

-Fling Posse メドレー-

10-1. 3$EVEN/有栖川帝統(CV:野津山幸宏)

10-2. シナリオライアー夢野幻太郎(CV:斉藤壮馬)

10-3. drops/飴村乱数(CV:白井悠介)

11. Stella/Flling Posse

-麻天狼 メドレー-

12-1. シャンパンゴールド/伊弉冉一二三(CV:木島隆一)

12-2. チグリジア/観音坂独歩(CV:伊東健人)

12-3. 迷宮壁/神宮寺寂雷(CV:速水奨)

13. Wrap&Rap 〜3分バイブスクッキング〜/伊弉冉一二三(CV:木島隆一)・観音坂独歩(CV:伊東健人)

14. パピヨン/麻天狼

15. GO ON/ GADORO

16. ROLLER COASTER/GADORO

17. クズ/GADORO

18. T.D.D LEGEND/The Dirty Dawg

19. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem-/ Division All Stars

20. ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- SP Ver./ All Cast







<リリース情報>



オオサカ・ディビジョンどついたれ本舗

「タイトル未定」



発売日:2019年10月30日(水)発売

定価:2300円(税抜)



■ヒプノシスマイク公式HPhttps://hypnosismic.com/