明治安田生命J3リーグ第22節が7日から8日にかけて各地で行われた。
首位を走るザスパクサツ群馬は、SC相模原のホームに乗り込んだ。群馬はPKを沈めて先制に成功すると、タイムアップまで守りきり、勝利を収めた。群馬は連勝を5に伸ばし、首位を守った。
藤枝MYFCはいわてグルージャ盛岡とホームで対戦。一度は追いつかれたものの、試合終了間際に勝ち越し、 2－1で勝利した。
なお、群馬、藤枝、ロアッソ熊本は勝ち点「41」で並んでおり、4位のギラヴァンツ北九州も勝ち点「40」を積み上げているため、上位陣は混戦となっている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第22節
SC相模原 0－1 ザスパクサツ群馬
藤枝MYFC 2－1 いわてグルージャ盛岡
FC東京U－23 0－2 ギラヴァンツ北九州
カマタマーレ讃岐 0－2 カターレ富山
ガイナーレ鳥取 1－4 ブラウブリッツ秋田
ロアッソ熊本 1－0 ガンバ大阪U－23
アスルクラロ沼津 1－2 ヴァンラーレ八戸
AC長野パルセイロ 1－2 福島ユナイテッドFC
Y.S.C.C.横浜 3－0 セレッソ大阪U－23
■J3順位表
1位 群馬（勝ち点41／得失点差＋19）
2位 藤枝（勝ち点41／得失点差＋9）
3位 熊本（勝ち点41／得失点差＋7）
4位 北九州（勝ち点40／得失点差＋13）
5位 C大23（勝ち点33／得失点差－4）
6位 富山（勝ち点32／得失点差＋4）
7位 鳥取（勝ち点32／得失点差－5）
8位 福島（勝ち点30／得失点差－7）
9位 G大23（勝ち点29／得失点差＋12）
10位 八戸（勝ち点29／得失点差＋4）
11位 沼津（勝ち点29／得失点差－3）
12位 讃岐（勝ち点29／得失点差－4）
13位 秋田（勝ち点28／得失点差0）
14位 相模原（勝ち点26／得失点差－6）
15位 長野（勝ち点24／得失点差－7）
16位 岩手（勝ち点24／得失点差－9）
17位 YS横浜（勝ち点／得失点差－11）
18位 F東23（勝ち点19／得失点差－12）
■J3第23節（9月14日、15日）
▼14日
17：00 F東23 vs 群馬
▼15日
13：00 八戸 vs 熊本
13：00 鳥取 vs 相模原
14：00 富山 vs 岩手
15：00 福島 vs 北九州
15：00 沼津 vs C大23
16：00 秋田 vs 讃岐
17：00 長野 vs 藤枝
18：00 G大23 vs YS横浜