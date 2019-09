男性10人組ユニット「BOYS AND MEN」(ボイメン)のメンバー6人が出演するインタビュー番組「Find the WASABIDVD 発売記念・独占インタビュー~ボイメンは本当に世界進出できるのか!?~」が9月8日、動画配信サービス「Paravi(パラビ)」での独占配信がスタートした。前後編の2部構成で、後編は9月22日正午から配信される。

7月13日に開催された「BOYS AND MEN in Find the WASABI DVD 発売記念イベント」終了後、番組を撮影。水野勝さん、本田剛文さん、勇翔さん、平松賢人さん、土田拓海さん、吉原雅斗さんに英語の抜き打ちテストを出題し、英語能力をチェックする。

また、ボイメンの出演するリアリティー紀行番組「Find the WASABI in NAGOYA」、未公開映像を収録した「Find the WASABI in NAGOYA~Paravi 独占、でらスペシャル映像!~」も配信されている。