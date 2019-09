UNISON SQUARE GARDENが10月11日にリリースするニューシングルの詳細が発表された。

シングルのタイトルは「Phantom Joke」。タイトル曲は10月5日(土)よりTOKYO MX、BS11ほかで放送されるテレビアニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」のオープニングテーマに決定した。今回の曲について作詞作曲を手がけた田淵智也は「まさかFateブランドに我々がお邪魔する日が来るとは思っていませんでした」とコメントしている。

カップリングには新曲「ぼくたちのしっぱい」と、インディーズ時代の楽曲「mouth to mouse(sent you)」が収録される。初回限定盤は今年2月9日に行われた「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019『MODE MOOD MODE ENCORE』」東京・Zepp Tokyo公演のライブ音源を収めたライブCD2枚組が付属する。

なおシングル「Phantom Joke」は全国のCDショップおよび通販サイトにて、10月8日より先行販売が行われる。9月11日までにシングルを予約すると、購入時に早期予約特典としてスペシャルブックレットが贈呈される。

田淵智也 コメント

この度OP楽曲を作らせていただきました、UNISON SQUARE GARDENベースの田淵智也です。

まさかFateブランドに我々がお邪魔する日が来るとは思っていませんでした。

脈々と受け継がれてきたFateシリーズに並んで遜色ないものでありながら、本作の冒険譚をちゃんと彩れるものを作る。1mmでもブレたら失礼になるこの難題に挑んだ結果、これまでになく未来を謳う歌が生まれました。

たとえ幻が僕らを阻もうとも、この世界を一緒に愛して参りましょう。

「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」初回放送

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビ:2019年10月5日(土)23:30~

MBS:2019年10月12日(土)27:08~

AbemaTV:2019年10月5日(土)23:30~

ニコニコ生放送・ニコニコチャンネル・Dアニメストア:2019年10月6日(日)23:00~

UNISON SQUARE GARDEN「Phantom Joke」収録曲

CD

01. Phantom Joke

02. ぼくたちのしっぱい

03. mouth to mouse(sent you)

初回限定盤付属CD

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019「MODE MOOD MODE ENCORE」at Zepp Tokyo 2019.02.09

・Own Civilization (nano-mile met)

・場違いハミングバード

・Invisible Sensation

・桜のあと(all quartets lead to the?)

・等身大の地球

・Silent Libre Mirage

・アトラクションがはじまる(they call it "NO.6")

・シュガーソングとビターステップ

・フィクションフリーククライシス

・静謐甘美秋暮抒情

・夜が揺れている

・クローバー

・オーケストラを観にいこう

・fake town baby

・Catch up, latency

・ドラムソロ

・MIDNIGHT JUNGLE

・君の瞳に恋してない

・徹頭徹尾夜な夜なドライブ

・春が来てぼくら

・crazy birthday

・Dizzy Trickster