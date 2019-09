小山宙哉「宇宙兄弟」とカシオの腕時計「OCEANUS」ブランドのコラボモデル「OCW-G2000SB-2AJR」が、10月5日に世界700本限定で発売される。

コラボのテーマは「From the Moon To the Earth」。Bluetooth搭載のGPS電波ソーラーウォッチ「G2000」シリーズをベースにしており、小山が描いた地球が文字板にデザインされた。また宇宙と月を彷彿させる2色に色分けされたサファイヤガラスベゼルを使用し、月面から見た地球を表現。協定世界時表記部分やインダイアル、竜頭には赤色を使用している。

価格は税込27万5000円。パッケージには作中にも登場する「月面の足跡」や、小山が描いた月、地球、GPS衛星に加え、サインがあしらわれている。なおコラボを記念した小山へのインタビュー動画も公開された。

(c)小山宙哉/講談社 OCW-G2000SB-2AJR