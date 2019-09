リュウソウジャーニュース3連弾！　キミもクレオン軍団に入っちゃう!?　

日本コロムビアから『騎士竜戦隊リュウソウジャー』の関連ニュースが届いた! なんと本日9月8日(日)放送された『騎士竜戦隊リュウソウジャー』第25話でクレオンが歌った「ドロドロ・シンドローム」の配信が早くも決定! その配信を記念して、9 月 21 日(土)までの期間限定で「みんなで踊ろう!ケボーン ダンス!」特設サイトがクレオンによってジャックされる!? さらに、10月30日に発売されるミニアルバム「騎士竜戦隊リュウソウジャー ミニアルバム2」の収録内容も決定した!



スーパー戦隊シリーズ43 作目として午前 9 時 30 分よりテレビ朝日系にて放送中の『騎士竜戦隊リュウソウジャー』より、第25話「踊るクレオン」で放送された、クレオン(CV:白石涼子)が歌う「ドロドロ・シンドローム」が2019年9月9日(月)より配信される。







■「ドロドロ・シンドローム」

歌:クレオン(CV:白石涼子)

作詩:金子麻友美 作曲:YOFFY 編曲:大石憲一郎

【配信開始日】2019 年 9 月 9 日(月)

【価格】単曲:239円+税

【配信先】iTunes Store、レコチョクなど国内主要ダウンロード配信サイトにて購入可能。 またApple Music、LINE MUSIC、Spotify など国内主要ストリーミング配信サイトでも配信される。

また「ドロドロ・シンドローム」の配信を記念して9月21日(土)までの期間限定で、「みんなで踊ろう!ケボーン ダンス!」特設サイトがクレオンによってジャックされた! 特設サイトのロゴが変えられたり、クレオンの踊る「ケボーン!! リュウソウジャー」の動画が掲載されたり?? クレオンのいたずら満載の特設サイトをお楽しみに♪



■みんなで踊ろう!ケボーンダンス!

https://www.super-sentai-official.com/



「みんなで踊ろう!ケボーンダンス!」クレオンジャックに関するお問い合わせ

スーパー戦隊オフィシャルTwitterアカウント @sentai_official

さらに! 10月30日(水)発売予定のミニアルバム「騎士竜戦隊リュウソウジャー ミニアルバム2」の収録内容も決定! 番組内でも流れているリュウソウゴールドのテーマ曲「ゴールデンパートナー」のほか、龍井うい(CV:金城 茉奈) が歌う「Here UI go!」、Sister MAYOの歌うリュウソウル数え歌「そう MANY! リュウソウル」を新曲として収録している。







騎士竜戦隊リュウソウジャー ミニアルバム2

【発売日】2019 年 10 月 30 日(水)

【価格】1,500円+税

【収録内容】

1. 騎士竜戦隊リュウソウジャー

歌:幡野智宏 作詩:マイクスギヤマ 作曲:園田健太郎 編曲:甲田雅人

2. ゴールデンパートナー

歌:高取ヒデアキ 作詩:マイクスギヤマ 作曲:吉川清之 編曲:籠島裕昌

3. そう MANY! リュウソウル

歌:Sister MAYO 作詩:金子麻友美 作曲:久下真音、金子麻友美 編曲:久下真音

4. Here UI go!

歌:龍井うい(金城茉奈) 作詩:eNu 作曲・編曲:設楽哲也

5. ケボーン!リュウソウジャー

歌:Sister MAYO 作詩:KOCHO 作曲:奥井康介 編曲:中塚武

6. ケボーン!リュウソウジャー (オリジナル・カラオケ)



※吉川清之の「吉」は下が長い方が正式表記になります。



