BLACKPINK、日本国内3本目のフェス出演で再び大観衆を魅了

「SUMMER SONIC 2019」でのパフォーマンスも記憶に新しいBLACKPINKが、本日9月7日に愛知県・AICHI SKY EXPO野外多目的利用地にて開催された音楽フェスティバル「WIRED MUSIC FESTIVAL19」に初登場。2019年3本目となる日本のフェス出演で、再びオーディエンスを魅了した。



今年で5年目を迎える「WIRED MUSIC FESTIVAL」は、過去にスティーヴ・アオキ、ディミトリ・ヴェガス&ライク・マイク、ハードウェル、ウィズ・カリファ、そしてDJスネイクら世界的ビックイベントに匹敵するラインナップを提供してきた東海地区随一の大型音楽フェス。今年はトロピカルハウスの火付け役でEDM界のトップDJとしても君臨するカイゴと、2年ぶりの出演となるウィズ・カリファがヘッドライナーを務めており、BLACKPINKの参加も大きな話題を呼んでいた。







今回のステージでは、YouTubeで9億3千万回再生を超え、韓国ガールズグループとして初の快挙となるアメリカレコード協会(RIAA)からゴールド認定を受けた大ヒット曲「DDU-DU DDU-DU」をはじめ、2018年を代表する楽曲「BOOMBAYAH」ほか、話題の最新アルバム『KILL THIS LOVE』より、現在YouTube5億6千万再生を突破し、今尚快進撃を続けるタイトル曲「Kill This Love」など、新曲を含む全9曲を生バンドを迎えたスペシャルなステージで披露。重厚なビートにパワフルなバンドサウンド、そこにJENNIE、JISOO、LISA、ROSÉのヴォーカル&ラップ全てが絶妙に絡み合い、ハイクオリティなパフォーマンスが生み出されていた。キュートかつエネルギッシュなパフォーマンスに会場は終始熱狂の渦となり、2019年夏の締めくくりとなる彼女たちのステージは、大盛況のなか幕を閉じた。







BLACKPINKはこの冬、北アメリカ・アジア・ヨーロッパ・オセアニアの世界4大陸22都市30公演にも及ぶ自身初のワールドツアーの日本公演「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN」が、2019年12月4日の東京ドームを皮切りに全3都市4公演で開催予定。こちらのチケットは、9月21日より一般発売を迎える。





<リリース情報>







BLACKPINK

『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』



発売日:2019年10月16日(水)

①初回限定盤(BLACK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(BLACK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(BLACK Ver.)

・ステッカーシート(BLACK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き

【封入シリアルナンバー応募特典】

A賞:【BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA】日本公演

チケット付きオフィシャル出待ち 70名×4回公演分(東京/大阪/福岡) 計280名

B賞:直筆サイン入りポスター 30名

C賞:スペシャル待受け(画像) 200名



②初回限定盤(PINK Ver.):4000円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

+A4 Size SPECIAL PHOTO BOOK(BLACK Ver./PINK Ver. 共通)

-スペシャルパッケージ仕様

-豪華封入特典

・B3ポスター(PINK Ver.)

・フォトカード(集合1枚+ソロ4種のうちランダムで1枚)(PINK Ver.)

・ステッカーシート(PINK Ver.)

・フィルム型しおり(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

・ポラロイド風カード(ソロ4種のうちランダムで1種)

(BLACK Ver./PINK Ver.共通)

*特典応募シリアルアクセスコード付き



③通常盤:2400円(税抜)

-1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



④〜⑦各メンバーソロ盤(数量限定)

各1CD(全10曲収録)

*特典応募シリアルアクセスコード



=CD収録曲=

*全形態共通

1. Kill This Love -JP Ver.-

2. Dont Know What To Do -JP Ver.-

3. Kick It -JP Ver.-

4. Hope Not -JP Ver.-

5. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

6. Kill This Love -KR Ver.-

7. Dont Know What To Do -KR Ver.-

8. Kick It -KR Ver.-

9. Hope Not -KR Ver.-

10. DDU-DU DDU-DU (Remix) -KR Ver.-



■BLINK JAPAN限定

BLINK JAPAN(BLACKPINKファンクラブ)会員限定で『KILL THIS LOVE -JP Ver.-』リリース記念グッズ付初回限定盤(BLACK Ver.) 、初回限定盤(PINK Ver.)を販売致します。詳しくBLINK JAPANサイトをご確認ください。





<ツアー情報>



「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」



=日本公演日程=

2019年12月4日(水)東京ドーム

2020年1月4日(土)京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡ヤフオク! ドーム



チケット一般発売日:2019年9月21日(土)10:00~



BLACKPINK JAPAN Official Website:https://ygex.jp/blackpink/