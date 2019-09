岸本斉史描き下ろしの「NARUTO-ナルト-」イラストを使用したグッズが、同作の20周年を記念したイベント「NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019」の会場で販売される。

グッズはロングTシャツとクリアファイルをラインナップ。「20」のペイントが入った拳を突き出すナルトのイラストがあしらわれている。

「NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019」は、千葉・幕張メッセのイベントホールにて10月5、6日に開催。TVアニメ「NARUTO-ナルト-」および「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」の主題歌を担当するアーティストのライブ、アニメの声優陣、舞台「ライブ・スペクタクル『NARUTO-ナルト-』」出演者によるステージや、ゲームに関する企画、展示、グッズ販売などが行われる。

日時:2019年10月5日(土)15:00開場/16:00開演、6日(日)14:00開場/15:00開演

会場:千葉 幕張メッセ イベントホール

