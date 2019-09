レクサス LCに使用されるシートレザーでオリジナルレザーバッチ制作イベント

レクサスは、世界最大級のショッピング・イベント「VOGUE FASHIONS NIGHT OUT 2019」の連動企画として東京開催当日9月14日(土)に、INTERSECT BY LEXUS – TOKYO (南青山)1Fガレージにて、フラッグシップクーペ「LC」に使用されるシートレザーを活用したオリジナルレザーバッチを制作する1日限りの体験ショップを開催する。



体験ショップ当日は、人気のハンドメイドレザーブランド「Roberu」の匠、岩元慎治氏が来場。バッチのベースとなるシートレザーと仕上げをゲストの好みに合わせて選択すると、岩本氏が目の前で組み合わせオリジナルレザーバッチに仕立てる。シートレザーは4カラー用意され、バッチの形に切り抜いたそれぞれのレザーにアルファベット柄が刻印されていてお好きな柄とレザーを選ぶことができる。また、仕上げはピン、ゴム、マグネットから選択可能。







また、9月13日(金)から10月10日(木)まで、レクサスのクラフトマンシップに共鳴する若き匠とのコラボレーションから生み出されるライフスタイルコレクション「CRAFTED FOR LEXUS」シリーズの全商品を展示する『CRAFTED FOR LEXUS展』も開催。



是非この機会にINTERSECT BY LEXUS – TOKYOに立ち寄り、匠のクラフトマンシップあふれる作品を体験いただきたい。



<実施概要>

日時 :9月14日(土)14:00~20:30最終受付 集まり次第順次スタート

場所 :INTERSECT BY LEXUS-TOKYO 1Fガレージ

数量 :150個(先着順)※ 数量達し次第、終了

費用 :ハッシュタグ付きSNSへ投稿していただける方に限り無料

※投稿不可の場合、別途1000円(税込)

その他:参加いただいたゲスト全員へ、体験終了後ドリンクチケットを無料配布