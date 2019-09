ここでしか手に入らないアイテムも！　『トイ・ストーリー』ショップ誕生！

国内・海外の有名キャラクターグッズの企画・製造・卸し等を行い、ディズニー・ピクサーキャラクター商品も多数手がけるスモール・プラネットは、『TOY STORY POP UP!』を2019年9月13日(金)にあべのキューズモール2階 SATELLITE店内にて期間限定オープンする。



映画『トイ・ストーリー』シリーズで活躍する『ウッディ』や『バズ・ライトイヤー』などおなじみのキャラクターのにぎやかで可愛いアイテムを揃えた『TOY STORY POP UP!』は、7月に東京・SHIBUYA109にて期間限定オープンし話題となった。



その『TOY STORY POP UP!』が大阪・あべのキューズモールにて期間限定オープン。2会場目の開催となる今回もSHIBUYA109会場同様、これまでに発売されている様々なアイテムの取り揃えはもちろん、『TOY STORY POP UP!』以外では手に入らない、キャラクターフェイスアートを使用した限定アイテムを新商品とともに販売する。

また、今回もお買い上げ特典としてショッパー、税込み2160円以上購入するとA6クリアファイルがノベルティとしてプレゼントされる。『トイ・ストーリー』ファンの方はもちろん、そうでない方も楽しめるショップとなっているようだ。



また、『TOY STORY POP UP!』は、今後他地域でも開催予定。最新情報は随時スモール・プラネットTwitterアカウント、HPで発表される。



(C) Disney/Pixar Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. (C) Hasbro. All Rights Reserved.