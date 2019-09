ジューダス・プリーストのロブ・ハルフォード、クリスマス・アルバムを発売

”メタル・ゴッド”としてヘヴィ・メタル界の頂点に君臨し続けるジューダス・プリーストのフロントマン、ロブ・ハルフォードのクリスマス・アルバム『Celestial』(邦題『メタル・クリスマス』)が、日本では10月23日(水)に発売されることが決定した。



2009年にHALFORD名義でリリースした『Halford Ⅲ: Winter Songs』(『ハルフォードⅢ:ウィンター・ソングズ』)以来10年ぶりのクリスマス・アルバムとなる本作は、ロブ・ハルフォードの弟であるナイジェル・ハルフォード(Dr)、甥でありジューダス・プリーストのイアン・ヒルの息子アレックス・ヒル(Ba)、妹のスー・ハルフォード(Bell)、そして友人のミュージシャンたちを迎えてアット・ホームに制作。「God Rest Ye Merry Gentlemen」(世の人忘るな)、「Joy To The World」(もろびとこぞりて)、「The First Noel」(牧人ひつじを)など、欧米でスタンダードとなっているクリスマスの讃美歌8曲に加え、オリジナル・クリスマス・ソング4曲を収録している。清らかでピースフルなクリスマス・キャロルの数々が、メタル・ゴッドならではの熱きロック・サウンドに生まれ変わる。



現在、アルバムからの1stシングルでオリジナル曲の「Donner and Blitzen」(ドナーとブリッツェン)のミュージック・ビデオが公開中。iTunesでの購入及び各ストリーミング・サービスでの配信も開始している。



※関連記事:ジューダス・プリーストのロブ・ハルフォードが選ぶ、至高のメタル・アルバム10作











ロブ・ハルフォード・ウィズ・ファミリー&フレンズ

『メタル・クリスマス』

発売日:2019年10月23日(水)



◎収録曲

1.Celestial / 天界*

2.Donner and Blitzen / ドナーとブリッツェン*

3.God Rest Ye Merry Gentlemen / 世の人忘るな

4.Away In A Manger / 飼い葉の桶で

5.Morning Star / 明けの明星*

6.Deck The Halls / ひいらぎ飾ろう

7.Joy To The World / もろびとこぞりて

8.O Little Town Of Bethlehem / ベツレヘムの小さな町で

9.Hark! The Herald Angels Sing / 天には栄え

10.The First Noel / 牧人ひつじを

11.Good King Wenceslas / ウェンセスラスはよい王様

12.Protected By The Light / 守護の光*

*=オリジナル曲



日本公式サイト:

https://www.sonymusic.co.jp/artist/JudasPriest/