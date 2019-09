2.5次元芸能事務所『ツキノ芸能プロダクション』初の実写映画化！ メイキング映像解禁！

2.5次元に存在する架空の芸能事務所として、CD、アニメ、ライブ、舞台といった様々なメディアミックス展開を行い、公式Twitterのフォロワー数、11.7万人を誇る『ツキノ芸能プロダクション(通称ツキプロ)』初の実写映画がついに実現。タイトル『LET IT BE -君が君らしくあるように-』として、2019年10月4日(金)より、池袋HUMAXシネマズほかでの公開が決定し、メイキング映像が解禁された。



今作では、ツキプロ所属の音楽ユニット『SOARA』のはじまりの物語を描くことになっており、『SOARA』メンバーの高校生時代を演じるのは、ネクストブレイク必至なフレッシュな俳優陣。

主人公・大原空役は、看護師として働きながら路上アーティストとして活動していたところをスカウトされ、本作のオーディションで見事、主演の座を射止めてスクリーンデビューを果たした堀田竜成。

在原守人役を、ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズン7代目青学・桃城武役に抜擢され、その後も数多くのミュージカルや舞台に出演し、TVのリポーターなど多岐に渡り活躍中の石渡真修。

神楽坂宗司役を、原宿でスカウトされ、ティーンズ誌『HR』でモデルとして活動を開始し、ドラマ『花のち晴れ』(TBS)などに出演している吉田知央。

宗像廉役を、第24回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト ファイナリストを経て、数多くの舞台に出演し、アニメ『EVIL OR LIVE』の主人公、ヒビキ役など声優としても活躍中の植田慎一郎。

七瀬望役を、アニメ『犬とハサミは使いよう』で声優デビューし、ゲーム『A3!』のメインキャラクターや、本作の原作であるドラマCD、アニメで同じキャラクターの声を務めるなど声優として活躍し、出演作多数の沢城千春が演じている。



また、『SOARA』と同時期に活動をスタートした『SolidS』と『Growth』のリーダーを演じる声優・江口拓也と土岐隼一が友情出演し、『SOARA』のはじまりの物語を応援。監督は、『ツキステ。』シリーズ演出の伊藤秀隆が務めている。



さらに、今回、9月5日に解禁されたメイキング映像では、”三年生を送る会”でバンドを組んでライブを行うストーリーの為、楽器初心者もいるなか、楽器レッスンに苦労する映像や実際に演奏する音楽室のシーン、撮影初日の模様、撮影の合間の5人の仲睦まじい様子など、撮影裏の素顔が垣間見れる貴重な映像となっている。





