『NARUTO』20周年記念LIVE　岸本斉史描き下ろしイラスト＆グッズ情報公開！

大人気少年漫画『NARUTO-ナルト-』の『週刊少年ジャンプ』掲載20周年を記念したスペシャルイベント『NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019』の開催に先駆けて、原作者・岸本斉史が20周年を記念して描き下ろしたイラストが公開され、イベントにおいて、本イラストを使用したオリジナルグッズ『ロングTシャツ/クリアファイル』が販売されることが決定した。



本イベントは、2019年10月5日(土)・6日(日)の2日間、幕張メッセ・イベントホールにて開催。ファミリーシート、プレミアムシートは両日完売、先着販売となる一般販売チケットは完売寸前と、ファンの期待も高い。

作品の世界を心ゆくまで楽しめる内容盛りだくさんのイベントに、足を運んでみてはいかがだろうか。



【20周年記念イラストグッズ】

<ロングTシャツ>

価格:4500円(税込)

サイズ:フリー





<岸本斉史先生描き下ろしver. クリアファイル>

価格:500円(税込)



※デザインは変更になる可能性があります。



(C)岸本斉史 スコット/集英社

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ

(C)NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019実行委員会