あなたも魔法使いに!?　『ハリ・ポタ』カレンダー＆手帳でポスカがもらえる

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開するインプレスは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、映画『ハリー・ポッター』2020年用カレンダー『Harry Potter Magical Light Calendar 2020』と、同手帳『Harry Potter 魔法の手帳 2020』を2019年10月18日(金)に発売する。

これに先駆け、 2019年9月6日(金)から2019年10月17日(木)まで、カレンダーと手帳の両方を予約、購入した方を対象に、特典としてオリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを開催する。



『ハリー・ポッター』は、1997年にイギリスの作家J.K.ローリングによって出版され大ヒットを記録したファンタジー・アドベンチャーの最高傑作。2001年に映画化、2011年までに全8作が製作されている。



今回発売されるカレンダー、ブラックライトの光に反応する特殊印刷を採用。付属のペンライトでカレンダーを照らすと、隠れているキャラクターやイラストが浮かび上がるユニークな仕様となっている。付録に特製ポストカードやしおり、メモカードの他、ブラックライトに反応するA4大ミニポスター、大判ポスター(約84×23cm)が入った豪華パッケージだ。



手帳は風合いのあるアンティーク調の合成皮革素材のカバーを採用。中面には魔法ワールドに登場する主要キャラクターやモチーフなどのイラストをふんだんにあしらい、予定を書き込んだり確認したりするたびに『ハリー・ポッター』の世界観を楽しむことができる。マンスリーとウィークリーページを収録し、書き込みスペースもたっぷり。付属品として特製シールも付いた、こちらも豪華な仕様となっている。



本製品の発売に先立ち、 2019年10月17日までにオンライン書店でカレンダーと手帳の両方を予約購入し、キャンペーンに申し込むと、オリジナルポストカード4枚セットがプレゼントされる。グリフィンドール、スリザリン、ハッフルパフ、レイブンクローの各寮のグラフィックをあしらった、ここでしか手に入らない限定デザインだ。



HARRY POTTER characters, names and related indicia are (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & (C) WBEI. WIZARDING WORLD trademark and logo (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s19)