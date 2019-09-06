野崎まどの小説を原作とするTVアニメ「バビロン」の放送情報が解禁された。

「バビロン」は東京地検特捜部検事・正崎善（せいざきぜん）を主人公に描かれるサスペンス。TVアニメの放送はTOKYO MXほかにて10月7日にスタート。Amazon Prime Videoでは10月6日24時頃より第1章にあたる3話が一挙に配信される予定だ。

またアニメの放送開始を記念し、野崎の作品を出版する講談社、KADOKAWA、早川書房による「#まどがヤバい」と題した3つのコラボキャンペーンを実施。アニメ公式Twitterを利用した大喜利企画や、野崎まどが手掛けたギャグ短編集「独創短編シリーズ 野崎まど劇場」から「大相撲秋場所フィギュア中継」など3作品に中村悠一、櫻井孝宏、堀内賢雄が声を当てたオーディオドラマ、全国の約130店舗での特製しおりの配布といった施策が展開される。

TVアニメ「バビロン」

放送・配信情報

TOKYO MX：2019年10月7日より、毎週月曜日22:00～

BS11：2019年10月7日より、毎週月曜日24:00～

AT-X：2019年10月7日より、毎週月曜日24:30～ ※リピート放送あり



Amazon Prime Videoにて日本・海外独占配信

スタッフ

原作：野崎まど「バビロン」シリーズ（講談社タイガ刊）

監督：鈴木清崇

キャラクター原案：ざいん

キャラクターデザイン：後藤圭佑

音楽：やまだ豊

アニメーション制作：REVOROOT

製作：ツインエンジン

キャスト

正崎善：中村悠一

九字院偲：櫻井孝宏

文緒厚彦：小野賢章

瀬黒陽麻：M・A・O

守永泰孝：堀内賢雄

※野崎まどの崎は立つ崎が正式表記。

(c)野崎まど・講談社／ツインエンジン