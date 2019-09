OAU TOSHI-LOWが10代に贈る「自分を知ること」とは

OAUのTOSHI-LOWさんが、9月4日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(14歳・女性)のお悩み私はできることが多いけど、どれもすごくない。友達はいるけど、親友とは呼べない。恋愛は両思いだったけど、付き合うことはなかった。できることはたくさんあって別に悩みがないような人だと自分で思っていたけど、最近の生活には自分らしさがない。言葉にしにくいけどこんな感じです。もっとはっきり自分を知りたいです。――このリスナーのためにTOSHI-LOWさんが選んだ楽曲は、『A Better Life』です。要は「自分って何だろう」っていうことだと思うんですけど、はっきり言ってしまうとどこにも“自分”なんて無いです。友達の中にもいないし、もし何か特技があったとしても、それはまた“自分”とは別のモノで。“自分”っていうのは自分が自分で作っていかないと、“自分”が無いし“自分”っていうモノを知れないんだと思います。じゃあ“自分を知る”って何だろう? テストが出来たり運動が出来たりっていうことなら分かりやすいのかもしれないけど、もっともっと普通の生活の中に自分の大事にしているモノが何かあるかもしれない。例えば綺麗に片付けが出来るとか、何かそういう小さな小さなことから 「自分ってこういうモノが合ってるのかな~」とか、そういうことの繰り返しで “自分”っていうモノが出来ているんじゃないかと思います。全部とは言わないけど、ひとつでもあなたの悩みに引っかかるような答えが、歌詞の中にあったらいいなと思います。今回リスナーに贈った楽曲『A Better Life』は、9月4日リリースのニューアルバム『OAU』に収録されています。詳細は(https://oau-tc.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/