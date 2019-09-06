TWICEの日本での2ndアルバム「&TWICE」が11月20日にリリースされる。

本作にはリード曲「Fake & True」をはじめ、4thシングル曲「HAPPY HAPPY」や5thシングル曲「Breakthrough」など全10曲を収録。「&TWICE」というタイトルには「無限の可能性とコラボできる」という意味や「この作品に出会ってくれた、世界中のすべての人にも自分との無限の可能性があることを伝え続けていきたい」という思いに加えて、「いつもTWICEと一緒」というONCE（TWICEのファンの呼称）に向けたメッセージが込められている。

TWICE「&TWICE」収録内容

CD

・Fake & True

・HAPPY HAPPY

・Breakthrough

ほか全10曲収録予定

初回限定盤A付属DVD

・TWICE 1st ARENA TOUR 2018 "BDZ" @武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ（全21曲128分）

初回限定盤B付属DVD

・「Fake & True」Music Video

・「Fake & True」Music Video Making Movie

・「HAPPY HAPPY」Dance Making Video In Hawaii

・「HAPPY HAPPY」Dance Practice Video In Hawaii

・Hawaii Shooting Making Movie

・Jacket Shooting Making Movie